VÍDEO: carro dos Caça-Fantasmas circula pelas ruas de Belém e viraliza nas redes sociais; entenda

Nos últimos dias, alguns moradores de Belém se depararam com uma cena no mínimo inusitada: o icônico carro dos Caça-Fantasmas circulando pela cidade, com música tema do filme. O registro inusitado viralizou nas redes sociais depois que um morador publicou um vídeo do veículo parado no semáforo. “Olha o que eu encontrei de madrugada pelas ruas de Belém”, escreveu o autor da gravação, impressionado com a aparição do carro.

O veículo, inspirado no Ectomóvel (Ecto-1) do clássico “Os Caça-Fantasmas” (1984), mantém os equipamentos originais no teto e nas laterais, além do icônico adesivo com o logotipo do filme. Quem pilota o carro também veste o uniforme usado pelos personagens do longa, chamando a atenção de quem passa.

O carro é conduzido pelo radialista Magela Paranóia e pelo enfermeiro e socorrista Henry Brandão. Em vídeo divulgado nas redes sociais, eles explicam que o veículo não possui direção hidráulica, ar-condicionado e brincam que o tanque comporta apenas cinco litros de gasolina.

“Atenção, Belém! Caça-Fantasmas pegando todas as assombrações: sogra e tudo o que não presta”, brinca Henry no vídeo. Magela completa: “O carro do pega feio: se ver gente feia na rua, pode chamar a gente”.

O Ectomóvel, no filme de 1984, é um Cadillac profissional de 1959 modificado, equipado para capturar fantasmas, usado pelos parapsicologistas Egon Spengler, Raymond Stantz e Peter Venkman depois que um portal para outra dimensão é aberto em Nova York.

O encontro com o carro tem despertado curiosidade e surpresa entre os paraenses, que registram o momento com fotos e vídeos. Nas redes sociais, os vídeos viralizam. Confira os registros: