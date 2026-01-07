Ação que investiga tiros perto de distribuidora prende seis e apreende adolescente no Pará

Seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido na manhã desta terça-feira (6/1) em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado, durante a operação “Resposta Imediata”. A ação apura disparos de arma de fogo ocorridos em uma distribuidora de bebidas da região.

As diligências foram iniciadas após a apuração indicar que os disparos teriam ocorrido em contexto de extorsão, uma vez que o comerciante estaria sendo constrangido por indivíduos ligados à criminalidade local para efetuar pagamentos ilícitos. Os tiros teriam sido efetuados em represália após a vítima se recusar a atender às exigências dos criminosos.

Segundo o titular da Superintendência Regional da Zona Guajarina, Cristiano Nascimento, com posse das informações apuradas, as equipes de segurança procederam diligências imediatas com o objetivo de localizar os suspeitos, cessar a prática criminosa e restaurar a ordem pública. “No curso das apurações, dois homens foram apontados como possíveis envolvidos nos disparos. Durante as diligências, as equipes policiais se deslocaram a diversos imóveis, onde, mediante autorização expressa dos moradores, procederam buscas no interior das residências”, explicou o superintendente.

Foram encontrados materiais entorpecentes em duas residências que foram alvo da ação policial. Na primeira, foi localizado o peso total de 198 pedras de óxi, já fracionadas e prontas para comercialização em porções de 87g. Já em outro imóvel, foram encontrados dois tabletes de maconha, pesando 556 gramas, e 13 trouxas pequenas de maconha, pesando aproximadamente 110. Além disso, foram encontrados objetos comumente utilizados para acondicionamento de drogas, resultando na prisão em flagrante de quatro moradores das residências pelo crime de tráfico.

O delegado Davison Oliveira, titular da Delegacia de Ipixuna do Pará, explica que uma arma de fogo em situação irregular também foi apreendida. “Os agentes se dirigiram a uma terceira residência, pertencente a mais um dos envolvidos no crime investigado. Após autorização para ingresso no imóvel, foi localizado o armamento. Nesse contexto, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo pela prática, em tese, do crime de posse irregular de arma de fogo”, explicou o diretor.

A operação também apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e deu cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Diante dos fatos, todos os presos, bem como o material e o adolescente apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Ipixuna do Pará, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Os suspeitos detidos permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos nas práticas de extorsão contra comerciantes deste município, bem como apurar eventuais conexões com outras ações criminosas.