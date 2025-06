VÍDEO: Motoqueiro Fantasma em Belém? Motociclista é flagrado com capacete em formato de caveira

Um motociclista foi flagrado dirigindo com um capacete em formato de caveira pelas ruas de Belém. Uma pessoa que estava em um veículo ao lado do condutor da motocicleta, registrou o momento em uma das principais vias de Belém. O vídeo, publicado nas redes sociais, logo viralizou.

Enquanto esperava o trânsito fluir, a pessoa que gravou a cena inusitada, falou: "Aí a gente vê o motoqueiro com capacete de... Sei lá o quê". Depois disso, ele começa a rir. Eles estavam na Avenida Governador José Malcher.

Capacete de caveira é permitido?

Os motociclistas devem utilizar capacetes adequados enquanto estão conduzindo o veículo, como dispõe o artigo 54, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Acontece que para entrar nos padrões determinados pela legislação de trânsito, o item de segurança obrigatório deve estar certificado e possuir o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), devidamente afixado à cabeça do condutor, assim como conter faixas refletivas nas laterias e na traseira do objeto e viseira ou óculos de proteção, quando for o caso, como determinam as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Caso o motociclista descumpra estas determinações, o condutor pode ser penalizado com as sanções previstas no artigo 244 do CTB, como multa e suspensão do direito de dirigir, por se tratar de uma infração gravíssima.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)