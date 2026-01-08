Capa Jornal Amazônia
Pará

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

Imagem ilustrativa (Foto: senivpetro / Freepik)

No Pará, foram registradas 7.972 notificações de eventos adversos em 2025. No mesmo período, o Brasil contabilizou 480.283 falhas na assistência à saúde, segundo levantamento da Organização Nacional de Acreditação (ONA), com base em dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atualizados em 7 de janeiro de 2026.

De acordo com dados da Anvisa, o Pará registrou diversos tipos de eventos adversos relacionados a falhas em serviços de saúde ao longo de 2025. Os incidentes mais frequentes foram aqueles ligados a falhas em processos ou procedimentos clínicos, que somaram 1.435 ocorrências. Em seguida aparecem os casos de lesão por pressão, com 1.337 registros.

Os incidentes envolvendo a assistência à saúde com o uso de cateter, sonda ou outros dispositivos totalizaram 747 ocorrências, enquanto as falhas gerais durante a assistência somaram 656. Também foram contabilizados 506 incidentes relacionados a falhas em procedimentos de hemodiálise.

A queda de pacientes representou 469 registros, e os erros na identificação do paciente chegaram a 393 casos. As falhas envolvendo cateter venoso somaram 236 ocorrências, e aquelas envolvendo sondas, 145. E os incidentes associados a falhas ocorridas em laboratórios clínicos ou serviços de patologia resultaram em 75 registros no período analisado.

Cenário nacional

Em todo o país, os hospitais concentraram a maior parte dos registros, com 428.231 eventos adversos, enquanto outros serviços de saúde, como clínicas e laboratórios, somaram 52.052 ocorrências. Embora a notificação desses eventos seja obrigatória, muitas instituições ainda deixam de registrar as falhas no sistema NOTIVISA, o que indica que os números reais podem ser ainda mais elevados.

Série de crescimento contínuo: em 2023, foram registrados 368.028 eventos adversos; em 2024, 425.951; e, em 2025, 480.283, o que representa um aumento em média de 12% em relação ao ano anterior.

Em 2025, entre os eventos adversos registrados, 249.230 ocasionaram danos leves aos pacientes, 50.710 resultaram em consequências moderadas, 10.458 em lesões graves e 3.158 evoluíram para óbito. Outros 117.715 mil eventos não causaram danos ao paciente.

Palavras-chave

falha de assistência à saúde

pará
Pará
