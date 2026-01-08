Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA
Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país
No Pará, foram registradas 7.972 notificações de eventos adversos em 2025. No mesmo período, o Brasil contabilizou 480.283 falhas na assistência à saúde, segundo levantamento da Organização Nacional de Acreditação (ONA), com base em dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atualizados em 7 de janeiro de 2026.
De acordo com dados da Anvisa, o Pará registrou diversos tipos de eventos adversos relacionados a falhas em serviços de saúde ao longo de 2025. Os incidentes mais frequentes foram aqueles ligados a falhas em processos ou procedimentos clínicos, que somaram 1.435 ocorrências. Em seguida aparecem os casos de lesão por pressão, com 1.337 registros.
Os incidentes envolvendo a assistência à saúde com o uso de cateter, sonda ou outros dispositivos totalizaram 747 ocorrências, enquanto as falhas gerais durante a assistência somaram 656. Também foram contabilizados 506 incidentes relacionados a falhas em procedimentos de hemodiálise.
A queda de pacientes representou 469 registros, e os erros na identificação do paciente chegaram a 393 casos. As falhas envolvendo cateter venoso somaram 236 ocorrências, e aquelas envolvendo sondas, 145. E os incidentes associados a falhas ocorridas em laboratórios clínicos ou serviços de patologia resultaram em 75 registros no período analisado.
Cenário nacional
Em todo o país, os hospitais concentraram a maior parte dos registros, com 428.231 eventos adversos, enquanto outros serviços de saúde, como clínicas e laboratórios, somaram 52.052 ocorrências. Embora a notificação desses eventos seja obrigatória, muitas instituições ainda deixam de registrar as falhas no sistema NOTIVISA, o que indica que os números reais podem ser ainda mais elevados.
Série de crescimento contínuo: em 2023, foram registrados 368.028 eventos adversos; em 2024, 425.951; e, em 2025, 480.283, o que representa um aumento em média de 12% em relação ao ano anterior.
Em 2025, entre os eventos adversos registrados, 249.230 ocasionaram danos leves aos pacientes, 50.710 resultaram em consequências moderadas, 10.458 em lesões graves e 3.158 evoluíram para óbito. Outros 117.715 mil eventos não causaram danos ao paciente.
