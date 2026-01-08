Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram órgãos ambientais para apurar as causas da morte

O Liberal

Um golfinho foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8) na praia do Humaitá, em Colares, no nordeste do Pará. Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram a Defesa Civil para apurar o caso.

De acordo com informações iniciais, o animal é uma fêmea, medindo aproximadamente 1,98 metro de comprimento. Imagem que circulam nas redes sociais mostram o golfinho debilitado na areia da praia e com alguns ferimentos. 

VEJA MAIS

image Golfinho que estava encalhado é resgatado pelos bombeiros na praia do Atalaia
Após os primeiros cuidados, o golfinh​o foi encaminhado para avaliação com especialistas em fauna marinha, que irão monitorar seu estado de saúde antes de considerar o retorno ao habitat natural

image Golfinho 'tarado' que tem ereção constante aterroriza banhistas; 48 pessoas já foram vítimas
Dispositivos sônicos que emitem um som subaquático desagradável está sendo utilizado para afastar o animal do litoral

A praia de Humaitá fica próxima a áreas onde estudantes e pesquisadores do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) desenvolvem atividades acadêmicas.

Por isso, segundo as primeiras informações, o animal pode ser utilizado para fins de estudo.  A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou, em nota, que não foi notificada sobre o ocorrido. 

"A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará", ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143", completa a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

golfinho encontrado morto
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEVANTAMENTO

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

08.01.26 18h23

FATALIDADE

Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram órgãos ambientais para apurar as causas da morte

08.01.26 15h28

POLÍCIA

Ação que investiga tiros perto de distribuidora prende seis e apreende adolescente no Pará

Houve prisões por tráfico, por posse ilegal de arma de fogo e até homicídio

07.01.26 17h17

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda