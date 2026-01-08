Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Um golfinho foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8) na praia do Humaitá, em Colares, no nordeste do Pará. Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram a Defesa Civil para apurar o caso.

De acordo com informações iniciais, o animal é uma fêmea, medindo aproximadamente 1,98 metro de comprimento. Imagem que circulam nas redes sociais mostram o golfinho debilitado na areia da praia e com alguns ferimentos.

A praia de Humaitá fica próxima a áreas onde estudantes e pesquisadores do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) desenvolvem atividades acadêmicas.

Por isso, segundo as primeiras informações, o animal pode ser utilizado para fins de estudo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou, em nota, que não foi notificada sobre o ocorrido.

"A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará", ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143", completa a nota.