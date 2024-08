Golfinho 'tarado' que tem ereção constante aterroriza banhistas; 48 pessoas já foram vítimas

Um golfinho está assustando os banhistas e mergulhadores japoneses por seu comportamento sexual agressivo com humanos. O animal é da espécie golfinho-nariz-de-garrafa e se chama Suzu, em homenagem à cidade onde foi visto pela primeira vez.

Segundo reportagem do jornal "The Times", o golfinho, visto constantemente com ereção, já causou vários ferimentos em humanos ao tentar se aproximar deles. Algumas vítimas chegaram a ser mordidas pelo animal marinho.

Placas de alerta foram colocadas ao longo da costa central japonesa, alertando os turistas para fugirem da água se virem um golfinho — ou, para ser exato, Suzu — na região a nordeste de Kyoto.

Para proteger os visitantes, jet skis circulam pelas praias movimentadas em busca do mamífero aquático conhecido por seu comportamento sexual agressivo. Além disso, foram instalados dispositivos sônicos que emitem um som subaquático desagradável para afastar Suzu do litoral, com especial atenção às áreas ao redor da ilha de Mizushima, onde frequentemente ele é visto.

O constante tesão de Suzu surpreendeu especialistas, pois ele sozinho foi responsável por atacar pelo menos 21 pessoas em 2022, nove no ano passado e 18 neste verão no Hemisfério Norte.

"Ele estava me seguindo, abrindo e fechando a boca perto do meu rosto. Foi assustador. Ele continuou empurrando meu traseiro. Foi muito desconfortável", disse Yasuyuki Nakase, de 62 anos, um instrutor de mergulho para turistas que buscam as águas claras da região.

"Às vezes, os mergulhadores veem golfinhos, é claro, e geralmente mantêm distância. Este golfinho é totalmente diferente", acrescentou o instrutor.

Segundo o cetologista Tadamichi Morisaka, as "investidas lascivas" de Suzu podem ser atribuídas a uma excessiva exposição aos seres humanos. Os mergulhadores costumavam nadar com Suzu e agora o animal procura brincadeira com humanos, porém de forma muito agressiva.

Embora Suzu pareça fisicamente excitado sexualmente, isso nem sempre indica uma tentativa de acasalamento; pode simplesmente demonstrar que ele está empolgado para brincar.

"As pessoas tocaram no golfinho e o abraçaram. Ele gradualmente se acostumou com eles [os humanos] e agora se aproxima das pessoas. Os golfinhos beliscam uns aos outros como parte da brincadeira, mas quando fazem isso com humanos, torna-se um problema", explicou o cientista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)