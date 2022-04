Golfinho encalhado morre após banhistas tentarem subir nas costas do animal

Um golfinho que encalhou na praia de Quintana, nos Texas (EUA), morreu após ser puxado para a areia por dezenas de banhistas, que tentaram subir no animal. O caso foi compartilhado no Facebook Texas Marine Mammal Stranding Network.

De acordo com o perfil, o golfinho teria ficado encalhado na areia da praia no dia 11 de abril, mas conseguiu voltar para água. Dias depois ele voltou a ficar preso no areal e, dessa vez, foi puxado por banhistas que tentaram colocá-lo de volta no mar e nadar montado no animal, que provavelmente já estava doente.

O “assédio” das pessoas pode ter sido a causa mais provável da morte do golfinho, uma fêmea, que acabou morrendo antes dos socorristas chegarem à praia. O corpo do animal vai passar por uma necropsia para revelar a causa da morte e o motivo que o levou a ficar encalhado na região.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão dsa editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)