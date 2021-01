VÍDEO: Filhote de golfinho é salvo por pescador e gesto viraliza

Um pescador salvou um filhote de golfinho que estava preso em uma rede de pesca na quinta-feira (31). O homem percebeu que o animal estava em perigo e o resgatou. Antes de devolver o filhote para o oceano, o pescador ainda deu um beijo no golfinho. O gesto viralizou nas redes sociais.

O vídeo foi gravado em uma praia da cidade do Guarujá, no litoral paulista. Nas imagens o pescador, identificado como Augusto Muniz, de 39 anos, aparece com o golfinho no colo. O animal estava todo enrolado em um pedaço de rede de pesca. Ele consegue desatar os nós, retirar o animal dos fios e mostrar para a câmera do que o bichinho escapou.

Um baby golfinho resgatado e devolvido a natureza com um recado importante do Augusto, pescador sub da baixada santista. Parabéns e vamos repensar o impacto dos nossos hábitos alimentares na natureza, principalmente a pesca industrial. pic.twitter.com/KpTfQD3oJm — Rodrigo Cebrian (Que Mundo Será Esse?) (@rodcebrian) December 31, 2020

“Ganhei meu dia salvando ele, Deus colocou a gente lá na hora certa para o salvar. Pescador submarino não só mata, ele também salva. A pesca é seletiva. Que alegria ver ele solto indo embora”, diz o homem enquanto solta o golfinho de volta.

Muniz revelou que já fez outros salvamentos de animais aquáticos, mas que esta foi a primeira vez que resgatou um golfinho. Ele conta que o animal ficou parado enquanto era libertado da rede, como se entendesse e aguardasse pela ajuda. "Dei um beijo nele, falei o que falei no vídeo e soltei. Terminei o ano muito feliz", finalizou.