Banhista se surpreende com uma cobra em passeio na praia: 'Sentiu algo na perna'

Uma mulher tomou o maior susto ao se deparar com nada menos que uma cobra encostada em sua perna durante um passeio à praia. Ela aproveitava o dia de sol na praia praia de Jaguaribe, em Salvador (BA), quando se deparou com o réptil, que havia se aproximado da cadeira onde estava sentada sem que ninguém percebesse. A cena foi registrada na última quinta-feira (14) por outros banhistas que estavam no local. As informações são do jornal O Povo.

Felizmente, tudo leva a crer que a espécie em questão era uma jibóia - tida como uma das maiores cobras do mundo, podendo ultrapassar 4,5 metros - porém não é venenosa. Confira:

Uma testemunha, que também estava na praia, registrou a jibóia "escondida" na areia (Reprodução/ Redes sociais)

“Estávamos na praia quando vimos duas meninas agitadas. Ela estava sentada na cadeira quando sentiu algo encostando na perna dela. Quando olhou, era uma cobra”, contou Cecília Oliveira, que presenciou o fato, em entrevista ao jornal O Povo.

Os banhistas, porém, não se deixaram intimidar com a presença inoportuna da visitante e continuaram no local. Apesar do susto, Cecília e uma amiga que a acompanhava também decidiram não interromper o programa, apenas trocaram de cadeira por precaução.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)