PMs confundem cobra píton com jiboia e soltam serpente exótica da Ásia em mata; veja

Nesta quarta-feira (06), uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) soltou, em uma área de mata, uma cobra píton, espécie exótica original da Ásia, após confundir o animal com uma jiboia. As informações são do portal G1 DF.

A corporação informou que recebeu um chamado para buscar o animal, que estava na pista. A cobra, de mais de 2 metros de comprimento, foi encontrada próximo ao Balão do Periquito, no Distrito Federal. O Batalhão Ambiental analisou o animal e disse que se tratava de uma jiboia, e que ela foi solta em uma mata próxima. Veja o vídeo:

No entanto, na internet, perfis de admiradores de cobras apontaram que a serpente solta, na verdade, era uma jiboia e não uma píton, o que foi confirmado pela PM nesta sexta (8). Em nota, a corporação disse que, agora, está em busca do animal novamente.

O biólogo Marco Freitas afirma que, apesar de não ser venenosa, a píton pode matar outros animais por asfixia e causar um desequilíbrio ambiental no Cerrado. "Nos Estados Unidos, é um dos maiores problemas de introduções de especie exotica àquele país, causando diversas mortes de cães e inclusive acidentes com crianças. Isso acarreta um grande risco da espécie se adaptar e se tornar mais uma praga invasora no Brasil", afirma o biólogo.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)