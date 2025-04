Golfinho que estava encalhado é resgatado pelos bombeiros na praia do Atalaia

PARÁ

Celular Seguro: nova fase amplia combate ao roubo de celulares; Pará tem 493 alertas de bloqueios

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostram que, do dia 1º janeiro até 31 de março deste ano, 493 alertas de bloqueios já foram realizados no Pará, sendo 239 por roubo; 167 por furto; e 87 por perda