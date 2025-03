Algas nas praias de Salinas: o que se sabe, até agora, sobre o fenômeno

Uma grande quantidade de algas marinhas da espécie Sargaço foi registrada na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. Desde que o fenômeno ocorreu, tem chamado atenção de banhistas e moradores, devido ao local ser um dos pontos turísticos mais visitados do estado. Para explicar o que está ocorrendo no local, o professor Edson Vasconcelos, da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) esclarece sobre do que se trata o fenômeno. Na semana passada, imagens impressionantes mostram praia do Atalaia totalmente tomada por Sargaço.

O que são as algas que apareceram em Salinas?

O Sargassum é uma enorme massa marrom que chegou do oceano e contrasta com as águas claras da região do estado, em que o rio encontra o mar. Segundo o professor Edson Vasconcelos, doutor em oceanografia e docente da Ufra, o Sargassum é uma macroalga marinha flutuante que se forma no oceano. Ele afirma que a biomassa, de cor marrom, serve de alimento para alguns animais e como abrigo e local de “ninho” para espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Em praias em que há desova de tartarugas, o professor explica que isso pode atrapalhar o fluxo dos animais. E que o encalhe de sargassum na praia e em redes de pesca afeta o trabalho dos pescadores e a economia local.

“Essas algas são oriundas do chamado Mar de Sargassum, no Atlântico Norte, e registradas há séculos, desde as grandes navegações. Porém, a comunidade científica notou que, de 2011 para cá, tem se formado um grande cinturão de Sargassum no Atlântico Central, é essa que está encalhando aqui na nossa região. Todos os anos, parte dessa massa se desprende do cinturão e chega por aqui”, explica.

Algas nas praias de Salinas

O município de Salinópolis é um dos mais afetados da região. No local, o pesquisador diz que a prefeitura municipal retira diariamente toneladas de algas Sargassum da praia. Ele aponta que o município, por sua geografia e posição mais ao litoral, tende a receber esse maior impacto da biomassa, além de maior visibilidade. “Outra situação é que o litoral de Salinas é habitado e com praias com atividade econômica, então esse monitoramento e maior percepção pela população ocorrem com mais frequência e naturalmente”, diz.

VEJA MAIS



Porém, o especialista explica que foram registrados algas Sargassum em outras localidades do Pará, mas em menor quantidade.

“Também foram registrados aparições de algas no município de Marudá, nas praias do Crispim e na praia de Marieta. A praia de Ajuruteua, no passado, também foi afetada por grande biomassa, e muito provavelmente será afetada nesse novo evento”, diz. Quantidade de Sargassum em Salinópolis é a maior registrada nos últimos anos, afirma pesquisador.

Alga nas praias

O professor Edson Vasconcelos, que também integra projeto internacional sobre o Sargassum, diz que a chegada dessa alga no litoral paraense já ocorreu em outros momentos, o que foi registrado por pescadores e moradores locais nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2019. O que preocupa é a quantidade que está sendo registrada esse ano.

“Apesar de não chegar todos os anos em grandes quantidades, registros feitos pela comunidade local e pesquisadores mostram que todo ano temos alguma biomassa de Sargassum chegando na costa paraense. Esse ano estamos vivenciando quantidades maiores do que há 10 anos atrás, quando foi observado o último grande evento de encalhe em Salinópolis”, diz.

As praias de Salinas podem ser fechadas?

Em parceria com os órgãos locais, o pesquisador não indica o fechamento das praias afetadas pelo Sargassum, mas alerta para que se evite o contato com as algas. “O contato direto com a alga não apresenta problema, porém é preciso ter cuidado com a fauna acompanhante, como os cnidários, entre eles as águas-vivas, que podem causar acidentes, como queimaduras e urticárias. A outra questão é que esse material em decomposição libera enxofre, o que pode causar alergias e incômodos”, diz Edson Vasconcelos.

Algas sendo analisadas. (Foto: Bruno Chaves / Divulgação UFRA)

Retirada das Algas das praias

O pesquisador explica que o relato de pesquisadores e moradores locais é muito importante para compreender o Sargassum. E embora não seja possível traçar uma previsão sobre quando esse fenômeno vai encerrar, os moradores de Salinas contaram que os últimos eventos ocorreram entre os meses de fevereiro e maio. “É pouco provável que perdure mais que isso, mas temos que ficar vigilantes”, alerta.

Pesquisa

Essa vigilância ocorre também via sensoriamento remoto, onde a mancha de Sargassum em deslocamento para a região costeira paraense foi observada pelos pesquisadores. O professor Edson Vasconcelos, que atua diretamente com estudos sobre essa alga, está realizando pesquisas voltadas ao crescimento do Sargassum em condições do mar amazônico, além do monitoramento da costa e trabalhos de conscientização junto aos grupos de comerciantes e atores locais, como as secretarias de meio ambiente e associações.

Um dos projetos em atividade faz parte do consórcio "Weeds of Change", financiado pelas agências de fomento da França (Agence nationale de la recherche - ANR) e do Brasil (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE), que envolve França, Holanda, México e Brasil. O objetivo do projeto é saber qual o papel do mar amazônico na proliferação do Sargassum, um problema de escala transcontinental.

Desde 2012, regiões como o México, Caribe e países da costa oeste do continente africano, (como Ghana, Marrocos, Senegal e Nigeria), chegam a ter encalhes anuais de Sargassum, períodos que chegam a durar de seis a nove meses de encalhe. “Nesses países já existe uma gestão costeira para redução dos danos e uma grande quantidade de recursos envolvida. O que inclui pesquisas que estão sendo feitas para que exista o reaproveitamento dessa biomassa, na construção civil, biocarvão e biofiltro”, diz Edson Vasconcelos.

Na região do salgado paraense, os primeiros registros de encalhe são de 2014. Para verificar se essas algas estão conseguindo se desenvolver na região amazônica, o professor coordena uma série de experimentos no Laboratório de Ecologia Marinha e Oceanografia Pesqueira da Amazônia (Lemopa/Ufra). A partir da coleta e análise de Sargassum encalhado no salgado paraense, o objetivo é verificar se essas algas estão conseguindo se desenvolver na região amazônica. Até então, o Sargassum não sobrevivia diante da salinidade e das correntes do litoral paraense.

“O Sargassum dessa espécie não é criado aqui. Ele vem do oceano a partir de um complexo sistema de correntes costeiras. Ele não costuma se desenvolver em salinidade abaixo de 20. Ao coletar material e água na região de Salinas, encontramos, a 10 milhas da costa, uma salinidade máxima de 17. Essa baixa salinidade pode funcionar como uma barreira para impedir o crescimento, mas não a chegada do material através das correntes costeiras”, diz.

Mas estamos diante das mudanças climáticas. “Aumento da temperatura do oceano, modificação na intensidade da direção de algumas correntes marítimas e massas de ar são alguns dos fatores que influenciam diretamente no Sargassum”, afirma o professor.

Mudanças climáticas

“Alguns artigos sugerem que a vazão do sistema estuarino amazônico e o que acontece no continente, como o aumento no uso de fertilizantes, o desmatamento, processos de urbanização desordenada, queimadas e lixiviação, podem ser fatores que implicam na formação dessa grande massa em ambiente oceânico. No entanto, é um sistema pouco compreendido e ainda com diversas hipóteses a serem testadas”, explica Edson Vasconcelos. Entre essas hipóteses, o professor cita desde a poeira do Saara que chega aos oceanos, até a redução de velocidade das correntes marinhas em nível global e fenômenos como El Nino e La Nina.

Embora o pesquisador acredite que o Sargassum não consegue se desenvolver na região, já que é uma alga de oceano, as pesquisas esperam confirmar isso. “Nós temos a questão da salinidade e das correntes que impedem esse crescimento. É muito improvável que ele se desenvolva aqui, mas precisamos observar. Isso porque, se ele crescer, é uma alga exótica, já que não pertence à Amazônia. Seria um vetor de animais exóticos que podem ter potencial invasor na região, modificando toda a dinâmica ecossistêmica”, alerta.