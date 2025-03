Algas em Salinas são retiradas da praia; material será matéria-prima para pesquisas

Cerca de 2 mil quilos de algas marinhas da espécie Sargaço estão sendo retiradas da praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. O material coletado será destinado para um trabalho de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), onde as algas serão utilizadas em um projeto de construção civil, conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis.

De acordo com a secretária da Semma, Jéssica Matos, o material será aproveitado na construção de uma casa. “Um dos pesquisadores a frente da pesquisa está presencialmente aqui”, afirmou.

VEJA MAIS



Esse pesquisador e alguns pescadores estão fazendo o trabalho de secagem do material, acrescentou a secretária. “Estamos também buscando apoio do estado para destinação desse sargaço para fins científicos com a ajuda do grupo de pesquisadores que estamos trabalhando em conjunto para que possamos encontrar formas de uso sustentáveis e fortalecer a bioeconomia na região”, afirmou.

Um total de 136 carradas de sargaço já foram retirados até o momento. Essa quantidade não inclui hoje, sexta-feira. “Mas ainda tem muito. E estamos priorizando as áreas onde as pessoas mais ficam na praia, criando acessos”, afirmou.

A secretária também divulgou dados da limpeza urbana feita pela prefeitura ao longo da semana:

No primeiro dia (segunda-feira, 17): 20 carradas de sargaço foram retiradas da praia;

No segundo dia: 48 carradas

No terceiro dia: 68 carradas

Na quinta-feira, 20, não houve retirada (aguardando ajuda do estado)

Na sexta, 21: mais retiradas são feitas, agora com o estado e município trabalhando juntos.