VÍDEO: algas marinhas Sargaço tomam conta da praia do Atalaia, em Salinas

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (19) registrou a presença em grande quantidade de algas marinhas da espécie Sargaço na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. O fenômeno chamou a atenção de banhistas e moradores, que se surpreenderam com a coloração escura e a grande extensão tomada pelo material orgânico na faixa de areia e na água.

O Sargaço é uma alga marrom do gênero Sargassum, comum em regiões tropicais, especialmente no Mar dos Sargaços, no Oceano Atlântico. Sua proliferação pode estar associada a fatores como mudanças na temperatura da água, variações nas correntes marítimas e aumento da disponibilidade de nutrientes, muitas vezes ligado à poluição e ao despejo de resíduos orgânicos nos oceanos.