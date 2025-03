Cratera em Salinas: entenda o que é o fenômeno que assustou banhistas na Praia do Atalaia

Na última quarta-feira (05), um fenômeno conhecido como rompimento de dique foi registrado na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. O episódio chamou a atenção pela abertura de uma grande fissura na areia. No entanto, especialistas explicam que se trata de um processo natural, causado pelo acúmulo de água das chuvas nas dunas.

O Corpo de Bombeiros, que registrou imagens do fenômeno nesta quinta-feira (06), informou que não houve feridos nem danos materiais, mas recomendou que banhistas e condutores evitem transitar pelo local até que a situação seja totalmente estabilizada. O fenômeno foi causada pela água acumulada das chuvas nas dunas. Houve um rompimento natural da barreira de areia e força da enxurrada ocasionou o fenômeno.

O geólogo Amilcar Carvalho Mendes, pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi, esclarece que, atrás das dunas, existe um sistema conhecido como lago interdunas, onde a água das chuvas fica represada.

Com o tempo, o excesso de água satura o solo, aumentando a pressão sobre a barreira de areia que a contém. Quando essa barreira se rompe, ocorre o extravasamento da água em direção à praia, criando uma abertura na areia que, à primeira vista, pode parecer uma cratera. Apesar do impacto visual, o especialista destaca que a maré naturalmente cobrirá a área nos próximos dias, restaurando a paisagem da praia.