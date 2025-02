Chuvas devem continuar na Região Metropolitana de Belém até março

O tempo deve continuar chuvoso na Região Metropolitana de Belém (RMB) neste mês e em março, como aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é que até o final deste mês o índice pluviométrico atinja 437,8 mm, sendo que até o momento já foram registrados 359,3 mm na região. Somente no último domingo (16/02), os aparelhos do Inmet registraram 31,2 mm, em pouco mais de 1h30. A chuva que caiu pela tarde na Grande Belém provocou alagamentos e, na Cidade Nova, em Ananindeua, gerou reclamações por parte de moradores da WE-49, que publicaram vídeos nas redes sociais mostrando a rua completamente inundada.

Segundo o meteorologista do Inmet José Raimundo Abreu, as chuvas de fevereiro devem superar a média histórica. “A tendência é que ultrapasse a média, porque ainda terá muita chuva. Hoje o céu já limpou, mas, pode dar umas pancadinhas de noite. Podem ocorrer chuvas fracas da meia-noite em diante”, explicou.

A previsão do Inmet é que as precipitações continuem ocorrendo no restante do mês de fevereiro. O maior índice pluviométrico registrado até o momento foi entre os dias 2 e 3 deste mês, com 77,8 mm. A tendência é que as chuvas persistam, com intensidade variando de fraca a moderada.

E se este já está sendo um mês com muita água, é bom preparar o guarda-chuva porque a previsão para março é que seja ainda mais chuvoso que fevereiro, ultrapassando os 500 mm. O belemense deve ficar atento nesse período para as marés altas, que associadas às chuvas provocam o transbordo de canais e mais alagamentos.

O mês de janeiro deste ano fechou com 428,8 mm, também acima da média histórica, de 393,8 mm. “Isso é o que deve acontecer novamente agora. Em fevereiro, a média histórica é 437,8 mm, mas devemos chegar até 500 mm. Embora tenhamos tardes bonitas, haverá chuvas de baixa intensidade até o dia 28. Devemos chegar a ter mais 100 mm até o final do mês”, assegura José Raimundo Abreu.

As chuvas continuam se formando por conta de uma conjunção de fatores, como a zona de convergência intertropical, que cria um cinturão de nuvens com nebulosidade juntamente com os vórtices ciclônicos. Esses fatores têm deixado as noites chuvosas. “Vai ter uma pequena melhoria nas próximas 48 horas, quando vai ter sol, com certeza, por parte da tarde. As chuvas que vão cair são aquelas de fraca intensidade. Não há previsão de chuva intensa nas próximas 48 horas”, assegura o meteorologista. Somente a partir de abril é que as chuvas devem começar a diminuir.