Eletrônicos requerem atenção redobrada no período das chuvas em Belém

O período das chuvas fortes em Belém, características do primeiro semestre do ano na capital paraense, traz como preocupação a mais para os cidadãos os cuidados com aparelhos eletrônicos durante a incidência dessas águas e até de temporais na cidade. O engenheiro de segurança do trabalho Elton Lucena, destaca que, no tempo das chuvas, a umidade e a incidência de raios podem causar sobrecarga nas instalações elétricas domésticas e, assim, prejudicar e até provocar a perda desses equipamentos, dada a elevação de tensão.

“A alta umidade do ar pode afetar componentes elétricos. A umidade é o excesso de água no ar e a água e a eletricidade não combinam. Essa umidade pode molhar, umedecer o equipamento, e isso, sim, pode gerar um curto circuito e muitas vezes choques elétricos”, diz. Por isso, como frisa Elton, a orientação de não utilizar secadores ou máquinas de cortar cabelo ou qualquer equipamento eletrônico em locais com muita umidade como, por exemplo, banheiros ou com o corpo molhado.

Cuidados

Elton Lucena explica alguns cuidados que as pessoas podem adotar, a fim de salvaguardar os eletrônicos em casa e locais de trabalho. “A primeira dica é nunca utilizar qualquer equipamento eletrônico enquanto esteja carregando na tomada, por conta do risco de choque. Uma outra questão é os equipamentos mais sensíveis, como TVs ou computadores, por exemplo. Sob fortes chuvas, a orientação é que sejam retirados da tomada para preservação do equipamento”, detalha.

Além do risco de perda de equipamentos, exista a probabilidade de ocorrem acidentes com pessoas nesses tempos chuvosos. “Existe, sim, o risco de acidentes com as pessoas. Por conta do período de chuva, a resistência do corpo fica muito menor. Uma outra questão que é associada a isso são os componentes eletrônicos que as pessoas utilizam de baixa qualidade. Um carregador de celular, por exemplo. É muito mais barato pessoas comprarem sem procedência ou de baixa procedência. Então, a probabilidade de um acidente é muito grande por curto-circuito, por conta do superaquecimento”, pontua o técnico.

Na prevenção a danos e perdas de eletrônicos e contra acidentes, é, na manutenção das casas e imóveis em geral, checar a instalação elétrica. “A orientação é que essas instalação passe por manutenção pelo menos a cada cinco anos para que ela suporte a carga que vai utilizar. Imagine, uma infiltração numa edificação, essa mesma parede que está molhada e eu tenho os condutores onde passam cabos elétricos energizados. A probabilidade de um choque e de um acidente doméstico é muito grande”, acrescenta Elton Lucena.

Checagem

O período chuvoso traz a incidência de raios (descargas atmosféricas) que, por si só, já tem interferência nas casas. Essa descarga atmosférica pode incidir em cima da casa da pessoa ou na rede elétrica e os efeitos podem chegar até a residência até os imóveis. Existem dispositivos que protegem essa residência contra esse tipo de incidência, os chamados DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos). No entanto, de uma maneira geral, as casas não têm esses dispositivos, talvez não tenham sido feitas por profissionais habilitados para fazer os serviços e acabam não tendo essa proteção que a norma pede ficando, mais suscetíveis a esse tipo de problema, como alerta o engenheiro elétrico Rafael Barradas.

Outro aspecto no contexto das chuvas é que se vai ter água caindo na rede elétrica, podendo chegar, inclusive, nas instalações elétricas internas da casa. Então, esses itens precisam estar em dia, para não se ter problema no contato com a água. Os efeitos da chuva forte podem gerar oscilações na rede elétrica, e para proteger a casa entram todos esses fatores apontados pelo engenheiro eletricista, o que também envolve dispositivos contra descargas atmosféricas, curto-circuito (disjuntor) e choques elétricos (DR – Diferencial Residual).

Como a rede elétrica fica instável quando chove forte, e, sem os dispositivos de segurança na casa, os aparelhos eletrônicos ficam mais propensos a apresentar algum problema ou má operação. Daí, como reforça Rafael Barradas, “a pessoa não deve ficar com o aparelho conectado caso não se tenha certeza de que a casa atenda a todos os requisitos técnicos previstos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”. Fazer a manutenção preventiva das condições das instalações elétricas do imóvel é fundamental para prevenir situações de perigo.

Segurança

Em meio ao tempo chuvoso, o cuidado de tirar os eletrônicos da tomada é rotina na casa da doméstica Regina Pedroso, de 77 anos. Para evitar prejuízos no funcionamento dos eletrodomésticos, ela garante que essa é a melhor forma de evitar riscos. “A chuva vem longe e eu já vou tirando tudo [da tomada]. Essa coisa é dos antigos, mas eu faço ainda. Os meus eletrodomésticos duram muito, por esses cuidados, eu acredito. Sempre tive esse cuidado. Até o meu neto tira tudo da tomada e vai me ajudando”, explica.

Desde televisão até mesmo outros aparelhos, como bebedouros, são desligados quando os raios começam durante as chuvas. A preocupação é grande, segundo a doméstica, para que se evite gastos imprevistos com novos equipamentos. “Tudo que for conectado à tomada eu tiro. Até assadeira de pão. Até celular a gente não usa quando está carregando, não fica com ele na mão. A gente vê muita coisa de celular que explode. Às vezes, os trovões são fortes. Na área onde moro fica próximo à baía”.