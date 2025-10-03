‘Mauricio de Sousa - O Filme’ estreia dia 23 nos cinemas do Brasil

Está chegando ao fim a contagem regressiva para a estreia de “Mauricio de Sousa - O Filme”. O longa-metragem, que conta a trajetória de um dos maiores cartunistas do Brasil, será lançado no dia 23 de outubro em todos os cinemas do país. Mauro Sousa, filho de Mauricio, foi escolhido para interpretar o pai devido à semelhança. O elenco também conta com o ator mirim Diego Lamar, que dá vida ao cartunista na infância, além das atrizes Tathi Lopes, Natalia Lage e do ator Emílio Orciollo Netto.

VEJA MAIS

Filme mostra vida e obra de Mauricio de Sousa

A produção retrata desde as inspirações iniciais do criador da Turma da Mônica, ainda pouco conhecidas pelo público, até os desafios e recomeços de sua carreira. O filme mostra a importância da família, as dificuldades enfrentadas na juventude, o início no mercado editorial, a criação de personagens marcantes e a fundação do estúdio que se tornaria a MSP.

Com tom intimista, o longa mistura emoção, nostalgia e bom humor ao abordar fatos reais com leveza e fantasia. Para reforçar a estética dos quadrinhos no cinema, o diretor Pedro Vasconcelos optou por utilizar câmeras fixas, ampliando a imersão e dando a sensação de que o espectador está dentro das histórias em quadrinhos.

Equilíbrio entre nostalgia e novos públicos

Durante coletiva de imprensa, Pedro Vasconcelos explicou que buscou equilibrar a nostalgia de quem cresceu com a Turma da Mônica e a novidade para novos espectadores. “Acredito que isso foi uma coisa que o próprio Mauricio deve ter vivido: atender ao público que já acompanhava o trabalho dele e, ao mesmo tempo, aquele que ainda não o conhecia. O filme também traz isso, mas a questão mais forte será para quem já conhece sua obra”, disse o diretor.

Elenco destaca aprendizados com a produção

O ator mirim Diego Lamar afirmou que interpretar Mauricio criança foi uma experiência marcante. “Um aprendizado que tive nesse filme foi nunca desistir dos sonhos. O Mauricio tentou várias vezes e, mesmo sem conseguir de imediato, não deixou de acreditar”, contou.

Já Mauro Sousa destacou a intensa participação do pai no projeto. “O Mauricio teve uma participação diária. Eu ligava para ele todos os dias para perguntar sobre uma cena ou momento específico da vida dele. Ficávamos horas conversando. Foi um momento muito especial de conhecer ainda mais a história do meu pai”, relatou.

Estreia em outubro

A estreia de “Mauricio de Sousa - O Filme” está marcada para 23 de outubro e promete emocionar o público e a equipe envolvida na produção. Os quadrinhos criados pelo cartunista fazem parte da memória de gerações de brasileiros.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)