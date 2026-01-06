Sidney Gusman, editor braço-direito de Mauricio de Sousa, deixa MSP Estúdios após 20 anos

O jornalista e editor-chefe do MSP Estúdios (Mauricio de Sousa Produções), Sidney Gusman está deixando a empresa após 20 anos.

Em publicação de despedida nas redes sociais, feita nesta terça-feira, 6, Gusman revelou a notícia e relembrou como chegou o pedido para trabalhar com Mauricio de Sousa. "Foi ele, lá em 2006, logo depois de lançarmos o livro Mauricio - Quadrinho a Quadrinho, pela Globo, que olhou pra mim e falou: Vou criar uma área para você criar projetos pra mim", escreveu.

Gusman foi o responsável pela criação do projeto Graphic MSP, que publica graphic novels (romances gráficos) com os personagens clássicos da Turma da Mônica, redesenhados por diversos artistas nacionais.

Outros trabalhos de destaque que aconteceram em sua gestão foram Turma da Mônica e Pelezinho, MSP 50, MSP 90, entre outros.