BTS: Saiba quando vai ser lançado o novo álbum do grupo de K-pop

Grupo de K-pop revela que quinto álbum de estúdio terá 14 faixas e marca o fim do hiato

O Liberal
fonte

BTS (Reprodução / Instagram @bts)

O grupo de K-pop BTS confirmou oficialmente seu retorno completo para 20 de março de 2026. A BigHit Music divulgou no último domingo (4) que a banda lançará seu quinto álbum de estúdio e realizará uma turnê mundial.

O novo álbum de estúdio contará com 14 faixas, mas seu título ainda não foi revelado. As datas e locais da turnê mundial, aguardada pelos fãs, estão previstos para serem divulgados em 14 de janeiro.

Esta será a primeira grande série de shows do grupo desde "BTS Permission to Dance on Stage", que se encerrou em abril de 2022.

A data 20.03.2026 já havia sido confirmada aos fãs no dia 1º de janeiro. Membros do "member ship" oficial do grupo receberam cartas de Ano-Novo com mensagens dos sete integrantes — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. O material incluía a data, validando o aguardado retorno.

Retorno após hiato e o álbum "Proof"

Este lançamento marca o primeiro retorno do BTS em 3 anos e 9 meses, desde o álbum antológico "Proof", divulgado em junho de 2022.

O disco simboliza a reunião do grupo após um hiato de quase quatro anos. Durante esse período, todos os membros cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

De acordo com um comunicado oficial, o álbum foi "impulsionado pela introspecção honesta de cada integrante". As perspectivas individuais dos membros foram entrelaçadas, coletivamente moldando a direção do projeto musical.

O álbum como o início de um "mundo"

Uma diretora criativa sênior da BigHit/Hybe revelou recentemente que o novo álbum é apenas o ponto de partida para um projeto de maior envergadura. "Por mais de três anos, não estivemos trabalhando apenas em um álbum. Estivemos moldando um mundo", declarou.

A diretora sênior explicou que cada elemento, desde o nome até o símbolo do projeto, foi meticulosamente elaborado para transmitir significados antes mesmo do lançamento das músicas. "O álbum é apenas a primeira porta. O que virá a seguir será abundante, multifacetado e impossível de ignorar", concluiu a executiva.

Cultura
