Nomes de bebês: novela e BTS inspiram escolhas em 2025; veja ranking
Aplicativo dedicado a questões de gestação e paternidade, o Babycenter faz, há 17 anos, um levantamento anual dos nomes de bebês mais populares do Brasil. Em 2025, a plataforma registrou 103 mil novos nascimentos, com pais batizando os filhos com nomes inspirados em astros do K-pop do BTS, personagens da novela Vale Tudo e homenagens a um ídolo recém-falecido.
De acordo com o Babycenter, nomes como Otto Taehyng, Namjoon, Matteo Yoongi, Jimin Gabriel e Jin, todos referências à boyband sul-coreana, passaram a integrar o ranking de nomes mais populares entre 1º de janeiro e 4 de novembro deste ano.
Liam, homenagem a Liam Payne, ex-integrante do One Direction que morreu em outubro de 2024, também aparece na lista dos nomes de bebês mais escolhidos, ocupando a 49ª colocação no levantamento.
Influência das Novelas e da Cultura Pop nas Escolhas
As novelas da Globo também influenciaram as escolhas dos pais. Pela primeira vez desde o início do levantamento, Celina, nome de personagem de Vale Tudo, aparece entre os nomes mais populares, ocupando a 81ª posição.
Outros nomes de folhetins que figuram no ranking são Olavo, Leona (referência à personagem de Dona de Mim), e Serena e Olívia, nomes de personagens de Alma Gêmea. Olívia, inclusive, surge na 9ª posição geral.
A cultura pop de forma mais ampla também marcou presença. Aurora, do filme A Bela Adormecida, e Bella, de A Bela e a Fera, subiram para a 5ª e a 63ª posição, respectivamente. A série Bridgerton, sucesso da Netflix, emplacou nomes como Charlotte, Agatha, Sophie e Eloise no Top 200 do Babycenter.
Futebol Inspira Nomes de Bebês no Brasil
Pais torcedores homenagearam seus ídolos do esporte ao escolher os nomes dos filhos. Nomes de jogadores como Vinícius Júnior, Estêvão e Davi Luiz integram o Top 200 do Babycenter, mostrando a força do futebol na cultura brasileira.
Apesar de ainda dividir opiniões, Neymar Júnior continua a influenciar fãs. Os nomes de suas filhas, Mavie (29ª posição), Mel (Top 200) e Helena (1ª), também foram registrados em alta. Vale ressaltar que o sucesso do nome Helena é anterior ao nascimento da garota.
Os Nomes Mais Escolhidos de 2025
Entre os nomes masculinos, Miguel manteve seu posto como primeiro colocado pelo 15º ano seguido, superando o número de bebês batizados de Ravi, Théo, Arthur e Heitor em 2025, que completam o Top 5.
Já entre os nomes femininos, Helena também segue na liderança pelo oitavo ano consecutivo. Cecília, Maitê, Laura e Aurora completam o Top 5, consolidando-se como algumas das opções mais populares entre as famílias brasileiras.
Confira os 100 Nomes Masculinos e Femininos Mais Populares de 2025
Nomes masculinos:
- Miguel
- Ravi
- Théo
- Arthur
- Heitor
- Davi
- Samuel
- Bernardo
- Benício
- Isaac
- Noah
- Pedro
- Gael
- Gabriel
- Matheus
- Anthony
- Levi
- Matteo
- Joaquim
- Benjamin
- Lucas
- Rafael
- Murilo
- Nicolas
- Vicente
- Lucca
- Henrique
- Kaleb
- Bento
- Leonardo
- Daniel
- Henry
- João Miguel
- Oliver
- Bryan
- Emanuel
- Antônio
- Guilherme
- João Pedro
- Felipe
- Augusto
- Asafe
- Lorenzo
- Thomas
- José
- João
- Gustavo
- Pietro
- Liam
- Pedro Henrique
- Rael
- João Lucas
- Yuri
- Francisco
- Eduardo
- Apollo
- Otávio
- Ravi Lucca
- Davi Lucca
- Anthony Gabriel
- Caio
- Dante
- José Miguel
- João Guilherme
- Otto
- Josué
- Yan
- Nathan
- Matias
- Vitor
- Theodoro
- Thiago
- Kalel
- Luan
- Dom
- João Gabriel
- Ryan
- Estêvão
- Luiz Miguel
- Cauã
- Valentim
- Dominic
- Vinícius
- Enrico
- Martin
- Ethan
- Ícaro
- Raul
- João Vitor
- Jorge
- Arthur Miguel
- Léo
- Ezequiel
- Davi Lucas
- Kauê
- Saulo
- José Henrique
- José Pedro
- Micael
- Abner
Nomes femininos:
- Helena
- Cecília
- Maitê
- Laura
- Aurora
- Alice
- Sophia
- Isabela
- Olívia
- Heloísa
- Luísa
- Antonella
- Liz
- Ísis
- Manuela
- Maria Cecília
- Ayla
- Esther
- Lívia
- Eloá
- Elisa
- Maria Alice
- Maria Helena
- Sarah
- Maria Luiza
- Lorena
- Melissa
- Catarina
- Mavie
- Lara
- Maya
- Jade
- Ana Liz
- Maria Clara
- Rebeca
- Mariana
- Maria Júlia
- Beatriz
- Valentina
- Isadora
- Lavínia
- Giovanna
- Agatha
- Stella
- Maria
- Clara
- Yasmin
- Marina
- Júlia
- Hadassa
- Heloíse
- Ana Laura
- Maria Eduarda
- Emanuelly
- Clarice
- Ana Júlia
- Ana Luiza
- Mirella
- Ana Clara
- Alana
- Serena
- Maria Liz
- Bella
- Aylla Sophia
- Gabriela
- Maria Ísis
- Melina
- Luna
- Isabel
- Maria Flor
- Isabelly
- Rafaela
- Ana Cecília
- Vitória
- Zoe
- Mariah
- Maria Vitória
- Milena
- Ana
- Alícia
- Celina
- Betina
- Louise
- Emillly
- Melinda
- Chloe
- Nicole
- Mayla
- Ana Beatriz
- Celine
- Laís
- Maria Elisa
- Maria Fernanda
- Maria Laura
- Diana
- Luara
- Ana Lívia
- Bianca
- Malu
- Maria Heloísa
