Nomes de bebês: novela e BTS inspiram escolhas em 2025; veja ranking

Aplicativo dedicado a questões de gestação e paternidade, o Babycenter faz, há 17 anos, um levantamento anual dos nomes de bebês mais populares do Brasil. Em 2025, a plataforma registrou 103 mil novos nascimentos, com pais batizando os filhos com nomes inspirados em astros do K-pop do BTS, personagens da novela Vale Tudo e homenagens a um ídolo recém-falecido.

De acordo com o Babycenter, nomes como Otto Taehyng, Namjoon, Matteo Yoongi, Jimin Gabriel e Jin, todos referências à boyband sul-coreana, passaram a integrar o ranking de nomes mais populares entre 1º de janeiro e 4 de novembro deste ano.

Liam, homenagem a Liam Payne, ex-integrante do One Direction que morreu em outubro de 2024, também aparece na lista dos nomes de bebês mais escolhidos, ocupando a 49ª colocação no levantamento.

Influência das Novelas e da Cultura Pop nas Escolhas

As novelas da Globo também influenciaram as escolhas dos pais. Pela primeira vez desde o início do levantamento, Celina, nome de personagem de Vale Tudo, aparece entre os nomes mais populares, ocupando a 81ª posição.

Outros nomes de folhetins que figuram no ranking são Olavo, Leona (referência à personagem de Dona de Mim), e Serena e Olívia, nomes de personagens de Alma Gêmea. Olívia, inclusive, surge na 9ª posição geral.

A cultura pop de forma mais ampla também marcou presença. Aurora, do filme A Bela Adormecida, e Bella, de A Bela e a Fera, subiram para a 5ª e a 63ª posição, respectivamente. A série Bridgerton, sucesso da Netflix, emplacou nomes como Charlotte, Agatha, Sophie e Eloise no Top 200 do Babycenter.

Futebol Inspira Nomes de Bebês no Brasil

Pais torcedores homenagearam seus ídolos do esporte ao escolher os nomes dos filhos. Nomes de jogadores como Vinícius Júnior, Estêvão e Davi Luiz integram o Top 200 do Babycenter, mostrando a força do futebol na cultura brasileira.

Apesar de ainda dividir opiniões, Neymar Júnior continua a influenciar fãs. Os nomes de suas filhas, Mavie (29ª posição), Mel (Top 200) e Helena (1ª), também foram registrados em alta. Vale ressaltar que o sucesso do nome Helena é anterior ao nascimento da garota.

Os Nomes Mais Escolhidos de 2025

Entre os nomes masculinos, Miguel manteve seu posto como primeiro colocado pelo 15º ano seguido, superando o número de bebês batizados de Ravi, Théo, Arthur e Heitor em 2025, que completam o Top 5.

Já entre os nomes femininos, Helena também segue na liderança pelo oitavo ano consecutivo. Cecília, Maitê, Laura e Aurora completam o Top 5, consolidando-se como algumas das opções mais populares entre as famílias brasileiras.

Confira os 100 Nomes Masculinos e Femininos Mais Populares de 2025

Nomes masculinos:

Miguel Ravi Théo Arthur Heitor Davi Samuel Bernardo Benício Isaac Noah Pedro Gael Gabriel Matheus Anthony Levi Matteo Joaquim Benjamin Lucas Rafael Murilo Nicolas Vicente Lucca Henrique Kaleb Bento Leonardo Daniel Henry João Miguel Oliver Bryan Emanuel Antônio Guilherme João Pedro Felipe Augusto Asafe Lorenzo Thomas José João Gustavo Pietro Liam Pedro Henrique Rael João Lucas Yuri Francisco Eduardo Apollo Otávio Ravi Lucca Davi Lucca Anthony Gabriel Caio Dante José Miguel João Guilherme Otto Josué Yan Nathan Matias Vitor Theodoro Thiago Kalel Luan Dom João Gabriel Ryan Estêvão Luiz Miguel Cauã Valentim Dominic Vinícius Enrico Martin Ethan Ícaro Raul João Vitor Jorge Arthur Miguel Léo Ezequiel Davi Lucas Kauê Saulo José Henrique José Pedro Micael Abner

Nomes femininos:

Helena Cecília Maitê Laura Aurora Alice Sophia Isabela Olívia Heloísa Luísa Antonella Liz Ísis Manuela Maria Cecília Ayla Esther Lívia Eloá Elisa Maria Alice Maria Helena Sarah Maria Luiza Lorena Melissa Catarina Mavie Lara Maya Jade Ana Liz Maria Clara Rebeca Mariana Maria Júlia Beatriz Valentina Isadora Lavínia Giovanna Agatha Stella Maria Clara Yasmin Marina Júlia Hadassa Heloíse Ana Laura Maria Eduarda Emanuelly Clarice Ana Júlia Ana Luiza Mirella Ana Clara Alana Serena Maria Liz Bella Aylla Sophia Gabriela Maria Ísis Melina Luna Isabel Maria Flor Isabelly Rafaela Ana Cecília Vitória Zoe Mariah Maria Vitória Milena Ana Alícia Celina Betina Louise Emillly Melinda Chloe Nicole Mayla Ana Beatriz Celine Laís Maria Elisa Maria Fernanda Maria Laura Diana Luara Ana Lívia Bianca Malu Maria Heloísa