Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nomes de bebês: novela e BTS inspiram escolhas em 2025; veja ranking

De acordo com o Babycenter, nomes como Otto Taehyng, Namjoon, Matteo Yoongi, Jimin Gabriel e Jin, todos referências à boyband sul-coreana, passaram a integrar o ranking

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Grupo sul-coreano retoma atividades após cumprimento do serviço militar obrigatório (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Aplicativo dedicado a questões de gestação e paternidade, o Babycenter faz, há 17 anos, um levantamento anual dos nomes de bebês mais populares do Brasil. Em 2025, a plataforma registrou 103 mil novos nascimentos, com pais batizando os filhos com nomes inspirados em astros do K-pop do BTS, personagens da novela Vale Tudo e homenagens a um ídolo recém-falecido.

De acordo com o Babycenter, nomes como Otto Taehyng, Namjoon, Matteo Yoongi, Jimin Gabriel e Jin, todos referências à boyband sul-coreana, passaram a integrar o ranking de nomes mais populares entre 1º de janeiro e 4 de novembro deste ano.

Liam, homenagem a Liam Payne, ex-integrante do One Direction que morreu em outubro de 2024, também aparece na lista dos nomes de bebês mais escolhidos, ocupando a 49ª colocação no levantamento.

Influência das Novelas e da Cultura Pop nas Escolhas

As novelas da Globo também influenciaram as escolhas dos pais. Pela primeira vez desde o início do levantamento, Celina, nome de personagem de Vale Tudo, aparece entre os nomes mais populares, ocupando a 81ª posição.

Outros nomes de folhetins que figuram no ranking são Olavo, Leona (referência à personagem de Dona de Mim), e Serena e Olívia, nomes de personagens de Alma Gêmea. Olívia, inclusive, surge na 9ª posição geral.

A cultura pop de forma mais ampla também marcou presença. Aurora, do filme A Bela Adormecida, e Bella, de A Bela e a Fera, subiram para a 5ª e a 63ª posição, respectivamente. A série Bridgerton, sucesso da Netflix, emplacou nomes como Charlotte, Agatha, Sophie e Eloise no Top 200 do Babycenter.

Futebol Inspira Nomes de Bebês no Brasil

Pais torcedores homenagearam seus ídolos do esporte ao escolher os nomes dos filhos. Nomes de jogadores como Vinícius Júnior, Estêvão e Davi Luiz integram o Top 200 do Babycenter, mostrando a força do futebol na cultura brasileira.

Apesar de ainda dividir opiniões, Neymar Júnior continua a influenciar fãs. Os nomes de suas filhas, Mavie (29ª posição), Mel (Top 200) e Helena (1ª), também foram registrados em alta. Vale ressaltar que o sucesso do nome Helena é anterior ao nascimento da garota.

Os Nomes Mais Escolhidos de 2025

Entre os nomes masculinos, Miguel manteve seu posto como primeiro colocado pelo 15º ano seguido, superando o número de bebês batizados de Ravi, Théo, Arthur e Heitor em 2025, que completam o Top 5.

Já entre os nomes femininos, Helena também segue na liderança pelo oitavo ano consecutivo. Cecília, Maitê, Laura e Aurora completam o Top 5, consolidando-se como algumas das opções mais populares entre as famílias brasileiras.

Confira os 100 Nomes Masculinos e Femininos Mais Populares de 2025

Nomes masculinos:

  1. Miguel
  2. Ravi
  3. Théo
  4. Arthur
  5. Heitor
  6. Davi
  7. Samuel
  8. Bernardo
  9. Benício
  10. Isaac
  11. Noah
  12. Pedro
  13. Gael
  14. Gabriel
  15. Matheus
  16. Anthony
  17. Levi
  18. Matteo
  19. Joaquim
  20. Benjamin
  21. Lucas
  22. Rafael
  23. Murilo
  24. Nicolas
  25. Vicente
  26. Lucca
  27. Henrique
  28. Kaleb
  29. Bento
  30. Leonardo
  31. Daniel
  32. Henry
  33. João Miguel
  34. Oliver
  35. Bryan
  36. Emanuel
  37. Antônio
  38. Guilherme
  39. João Pedro
  40. Felipe
  41. Augusto
  42. Asafe
  43. Lorenzo
  44. Thomas
  45. José
  46. João
  47. Gustavo
  48. Pietro
  49. Liam
  50. Pedro Henrique
  51. Rael
  52. João Lucas
  53. Yuri
  54. Francisco
  55. Eduardo
  56. Apollo
  57. Otávio
  58. Ravi Lucca
  59. Davi Lucca
  60. Anthony Gabriel
  61. Caio
  62. Dante
  63. José Miguel
  64. João Guilherme
  65. Otto
  66. Josué
  67. Yan
  68. Nathan
  69. Matias
  70. Vitor
  71. Theodoro
  72. Thiago
  73. Kalel
  74. Luan
  75. Dom
  76. João Gabriel
  77. Ryan
  78. Estêvão
  79. Luiz Miguel
  80. Cauã
  81. Valentim
  82. Dominic
  83. Vinícius
  84. Enrico
  85. Martin
  86. Ethan
  87. Ícaro
  88. Raul
  89. João Vitor
  90. Jorge
  91. Arthur Miguel
  92. Léo
  93. Ezequiel
  94. Davi Lucas
  95. Kauê
  96. Saulo
  97. José Henrique
  98. José Pedro
  99. Micael
  100. Abner

Nomes femininos:

  1. Helena
  2. Cecília
  3. Maitê
  4. Laura
  5. Aurora
  6. Alice
  7. Sophia
  8. Isabela
  9. Olívia
  10. Heloísa
  11. Luísa
  12. Antonella
  13. Liz
  14. Ísis
  15. Manuela
  16. Maria Cecília
  17. Ayla
  18. Esther
  19. Lívia
  20. Eloá
  21. Elisa
  22. Maria Alice
  23. Maria Helena
  24. Sarah
  25. Maria Luiza
  26. Lorena
  27. Melissa
  28. Catarina
  29. Mavie
  30. Lara
  31. Maya
  32. Jade
  33. Ana Liz
  34. Maria Clara
  35. Rebeca
  36. Mariana
  37. Maria Júlia
  38. Beatriz
  39. Valentina
  40. Isadora
  41. Lavínia
  42. Giovanna
  43. Agatha
  44. Stella
  45. Maria
  46. Clara
  47. Yasmin
  48. Marina
  49. Júlia
  50. Hadassa
  51. Heloíse
  52. Ana Laura
  53. Maria Eduarda
  54. Emanuelly
  55. Clarice
  56. Ana Júlia
  57. Ana Luiza
  58. Mirella
  59. Ana Clara
  60. Alana
  61. Serena
  62. Maria Liz
  63. Bella
  64. Aylla Sophia
  65. Gabriela
  66. Maria Ísis
  67. Melina
  68. Luna
  69. Isabel
  70. Maria Flor
  71. Isabelly
  72. Rafaela
  73. Ana Cecília
  74. Vitória
  75. Zoe
  76. Mariah
  77. Maria Vitória
  78. Milena
  79. Ana
  80. Alícia
  81. Celina
  82. Betina
  83. Louise
  84. Emillly
  85. Melinda
  86. Chloe
  87. Nicole
  88. Mayla
  89. Ana Beatriz
  90. Celine
  91. Laís
  92. Maria Elisa
  93. Maria Fernanda
  94. Maria Laura
  95. Diana
  96. Luara
  97. Ana Lívia
  98. Bianca
  99. Malu
  100. Maria Heloísa
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bebês

nomes preferidos

ranking
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

LOUVORES

‘Vem Louvar Pará’ reacende tradição dos grandes encontros da música gospel em Belém; entenda

Festival gratuito no Mangueirão mobiliza famílias, caravanas e une gerações que cresceram ao som da música cristã

04.12.25 7h00

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

CULTURA

Relembre a última entrevista da cantora Ruthetty ao jornal O Liberal

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Liberal, a cantora comentou sobre sua temporada de shows que começa em Cametá (PA) no período de Verão

07.07.24 8h00

FAMOSOS

Ivete Sangalo comenta publicação de ex-marido após anúncio de separação e web reage

Os fãs destacam respeito e convivência pacífica entre o ex-casal

04.12.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda