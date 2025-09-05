Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo com Prêmio Leon Cakoff

O prêmio reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual.

Estadão Conteúdo
fonte

Mauricio de Sousa completou 86 anos no dia 27 de outubro (Divulgação)

O quadrinista Mauricio de Sousa será o homenageado da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre os dias 16 e 30 de outubro.

O criador da Turma da Mônica receberá o Prêmio Leon Cakoff, que reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual.

Segundo a organização do evento, Mauricio será homenageado por "sua trajetória única como artista e pelo impacto de sua obra na formação cultural de diversas gerações".

A cerimônia de premiação ocorrerá durante a abertura do evento, no dia 15 de outubro. No ano passado, o cineasta norte-americano Francis Ford Coppola recebeu a homenagem.

Além do prêmio, a programação da Mostra também contará com a exibição da cinebiografia do artista, Mauricio de Sousa - O Filme. O longa, que chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de outubro, é protagonizado por Mauro Sousa, filho de Mauricio.

Com direção de Pedro Vasconcelos, o filme conta a trajetória do quadrinista da infância ao sucesso com a Turma da Mônica. O elenco também conta com nomes como Thati Lopes, Elizabeth Savalla, Emílio Orciollo Neto, Natália Lage e Diego Laumar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mauricio de Sousa

homenagem

Mostra Internacional de Cinema
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

SHOWCASE

Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)

A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral

04.09.25 23h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

PERDA

Silvio Tendler morre aos 75 anos no Rio vítima de infecção

Documentarista dirigiu mais de 70 filmes e ficou conhecido por obras como "Jango" e "Os anos JK"

05.09.25 11h45

CULTURA

Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense

Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

05.09.25 8h00

SAÚDE RAUL GIL

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

05.09.25 11h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda