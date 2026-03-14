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Jesus Luz explica como a namorada 'dá uma mãozinha' em seus conteúdos adultos: 'ela entende'

União e colaboração! Jesus Luz enfatizou que tudo é conversado abertamente com Rafaela

O Liberal

O DJ e modelo Jesus Luz revelou que sua namorada, Rafaela Mesquita, auxilia na produção de seu conteúdo adulto. A declaração foi feita em entrevista ao gshow, onde o artista detalhou a parceria com a companheira.

Aos 39 anos, Jesus Luz está em um relacionamento com Rafaela Mesquita, de 22 anos. O DJ destacou a sintonia do casal, que está junto há cerca de quatro meses e planeja morar junto em breve.

Colaboração na produção de conteúdo

A informação que surpreendeu os fãs foi a de que Rafaela não apenas aceita, mas também colabora na criação dos conteúdos adultos de Jesus. 'A Rafa tem uma maturidade fora do comum. Inclusive, ela me ajuda, já me ajudou, a produzir os meus conteúdos adultos. E ela entende', afirmou o artista ao gshow.

Limites e parceria no relacionamento

Sobre a dinâmica do relacionamento, Jesus Luz enfatizou que tudo é conversado abertamente com Rafaela. Ele explicou que o material que produz é uma versão 'elevada' do que já publicava no Instagram, com cautela.

O modelo esclareceu que o conteúdo é sexy, mas feito de modo a não gerar insegurança na parceira. 'Faço um conteúdo sexy, algo muito parecido com o que fazia antes. Óbvio que vou um pouco além, mas não faço algo que vá causar insegurança nela', disse.

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O DJ ressaltou que o apoio de Rafaela é incondicional, independente de sua decisão de continuar ou não com as fotos. Ele pontuou que a empatia é fundamental, sempre se colocando no lugar dela para evitar problemas de ciúme.

Família em primeiro lugar

Além de ser parceira profissional, Rafaela Mesquita conquistou um aspecto crucial para Jesus Luz: a afeição de sua filha, Malena, de 10 anos. A relação entre Rafaela e Malena, filha do DJ com Carol Ramiro, é descrita como harmoniosa. 'Minha filha é apaixonada por ela', afirmou o pai.

'Para mim, é essencial que a pessoa que esteja comigo se dê bem com a minha filha', complementou Jesus Luz. 'Isso me dá uma paz e garante que o relacionamento tem futuro', finalizou, demonstrando sua satisfação.

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Palavras-chave

Conteúdo adulto

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Celebridades
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