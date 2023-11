'Mulheres Apaixonadas': O que acontece com Gracinha no final da novela? Confira

Na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, uma das histórias de grande atenção público foi a de Gracinha (Carol Castro), que em determinada parte da trama passa por uma situação difícil. Grávida do filho de Cláudio (Erik Marmo), ela se vê em cenário complicado. A revelação de sua gravidez, no entanto, provoca uma sére de acontecimentos que incluem a rejeição da mãe de Cláudio, Marta (Marly Bueno), que a expulsa de sua casa, sob acusação de que a moça estava tentando aplicar o "golpe do baú" em seu filho.

Em meio de todas essas dificuldade, é Edwiges (Carolina Dieckmann), a namorada de Cláudio, quem dá suporte para Gracinha. Mesmo enfrentando várias adversidades, Gracinha opta por manter a gravidez e não desistir do bebê que está gerando.

Inicialmente, a loira também suspeita das intenções de Gracinha, acusando-a de querer dar o "golpe do baú". Porém, as duas tem uma conversa franca e conseguem resolver suas diferenças e encontrar uma amizade, e Gracinha é convencida por Edwiges a seguir com a gestação.

Edwiges informa a Gracinha que teve uma conversa com Cláudio, que sugeriu que ela abortasse. A jovem fica indignada e pergunta o que eles têm a ver com sua decisão. Edwiges, então, apela para que Gracinha não faça o aborto, citando suas crenças religiosas e a vontade de Deus.

Além disso, Edwiges convida Gracinha a morar com ela, permitindo que ela fique lá até o nascimento do bebê. A loira ainda de dispõe de assumir a responsabilidiade caso a mãe decida não cria-lá.

Qual o final de Gracinha em "Mulheres Apaixonadas"?

Nos últimos capítulos da novela, Edwiges dá mais uma chance para Cláudio e eles se casam, viajando em uma lua de mel para Nova York. Enquanto isso, Gracinha permanece no Brasil, aguardando o nascimento do bebê.

Tempos depois, Gracinha dá a luz à uma menina, mas isso não levará ao final feliz que ela tanto queria, já que terminará a novela sozinha.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)