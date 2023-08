Mulheres Apaixonadas: Carol Castro relembra viver Gracinha e polêmicas da personagem na trama

Carol Castro, de 39 anos, voltou a ser notada pelo público com o reprise de ‘Mulheres Apaixonadas’, no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. No folhetim de Manoel Carlos, ela interpreta Gracinha, amiga de infância de Cláudio (Erik Marmo) que acaba abalando o relacionamento com Edwiges (Carolina Dieckmann).

Sua estreia na TV, aos 19 anos, foi alvo de críticas na época pelo direcionamento da personagem na trama, que impede o relacionamento de um casal adorado pelo público. “É uma viagem no tempo! Eu não tinha muita noção na época do quanto a Gracinha foi um ‘acontecimento’. Eu lembro de ser xingada e de muita gente me reconhecendo nas rua”, disse a artista.

Filha de Celeste (Sheila Mattos) e Orlando (Caco Baresi) e empregada de Marta (Marly Bueno) e Onofre Moretti (Serafim Gonzalez), a jovem engravida de Cláudio no decorrer da ficção. Carol se dedicou à novela após participações no teatro, estudado desde criança.

“Eu era crua. Acho que era isso que estavam procurando: uma atriz nova com esse frescor de começo; uma certa ingenuidade que dá veracidade ao papel”.

Enquanto as críticas e xingamentos na rua, a atriz revelou sempre ter defendido o personagem, e ressaltou que o cenário seria diferente atualmente, já que é visto de outra forma.

“Sempre defendi a Gracinha no sentido de que ela realmente amava o Cláudio. Eles se conheciam desde pequenos [...] Penso que agora iriam julgar o Cláudio também. Porque me lembro que toda a ‘culpa’ recaiu sobre ela, enquanto ele saiu ileso. Hoje seria totalmente diferente”, finalizou a atriz.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)