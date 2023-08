Terra e Paixão: Aline tenta convencer Caio a desistir do casamento com Graça

Aline (Bárbara Reis) quer lutar por Caio (Cauã Reymond) e conta com a ajuda de Lucinda (Débora Falabella) e Anely (Tatá Werneck) para fazer o produtor rural desistir de vez do casamento com Graça (Agatha Moreira). Em "Terra e Paixão", a dupla consegue um vestido da butique da própria noiva e produz a professora para chamar a atenção do amado na cerimônia.

Na igreja, a mãe de João (Matheus Assis) deixa todos surpresos com a super produção elaborada para a ocasião. Além dos convidados, a chegada de Aline mexe com o coração do alvo, Caio, que questiona a ida da professora ao casamento.

"Por que você veio aqui bonita desse jeito, Aline? É para me deixar doido de uma vez? Para eu acabar com o casamento?", questiona Caio.

"Vim olhar nos seus olhos, antes de você fazer essa asneira com a sua vida. Você pode cuidar do seu sobrinho, sem ter que casar com a Graça", desabafa Aline.

Em seguida, o primogênito de Antônio (Tony Ramos) lembra a amada de que ela o mandou seguir seu próprio coração e a moça se declara para o produtor rural.

"Eu mesma não estava seguindo o meu [coração]. Eu te amo. Não sei o que eu vou fazer sem você", assume a produtora rural.

Após a declaração da moça balançar Caio, os dois ficam a um passo de se beijar, mas Irene (Gloria Pires) percebe o que está acontecendo e interrompe o enteado e a inimiga.