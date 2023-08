Por que Caio quer se casar com Graça em 'Terra e Paixão'?

Em "Terra e Paixão", a morte de Daniel (Johhny Massaro) impactou diretamente na vida de Caio (Cauã Reymond). O produtor acredita que a ex-noiva do irmão, Graça (Agatha Moreira), está grávida e começa a receber ligações e uma mensagem assinada pelo irmão pedindo que ele cuide do bebê. Após o contato que ele acredita ser com o advogado, Caio decide casar com a dona da butique para criar a criança.

Antes mesmo de decidir pela união com a filha de Gladys (Leona Cavalli), a própria Graça sugeriu que os dois se casassem e que o produtor assumisse a criança. A ideia não agradou Caio e ele imediatamente começou a rir da proposta da cunhada.

Dias depois, alguns acontecimentos começaram a colocar em risco o futuro do filho de Antônio (Tony Ramos) e Aline (Bárbara Reis). Caio começou a receber várias ligações do celular do irmão mais novo, que está morto, mas não recebia qualquer resposta ao atender a chamada.

Em seguida, uma mensagem do celular de Daniel é encaminhada para Caio, pedindo que ele cuide do bebê de Graça. O pedido deixa o rapaz balançado e indo imediatamente contar para Graça que mudou de ideia e optou por seguir com a ideia do casamento.

"Nunca acreditei muito nessas coisas, mas pensar que o Daniel pode estar em algum lugar mexe comigo, emociona. Estou todo embaralhado. Dá só um tempo", diz ele.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)