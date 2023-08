Terra e Paixão: Anely reconhece falso médico e deixa Graça em pânico

O plano de Irene (Gloria Pires), Graça (Agatha Moreira) e Gladys (Leona Cavalli) pode estar a um passo de ser descoberto em "Terra e Paixão". Durante uma visita à "grávida", Anely (Tatá Werneck) reconhece o falso médico contratado pelo trio de uma peça de teatro e deixa a dona da butique desesperada.

VEJA MAIS

Além do médico, as três também contrataram duas atrizes da cidade para fingirem ser a médica e enfermeira que ajudarão o farsante no diagnóstico da gravidez de risco. Ao entrar no quarto de Graça, a amante de Luigi (Rainer Cadete) imediatamente lembra do golpista.

"Eu estava olhando, olhando. Eu te conheço, doutor. Você fazia o Visconde de Sabugosa, numa peça que eu vi lá na escola da Gladys! Não foi, Gladys?", diz.

Gladys, Irene e Graça tentam desconversar, mas, curiosa para saber a verdade, a camgirl insiste no assunto, deixando a noiva de Caio desesperada. "Eu tenho certeza, até fui conversar com ele depois, porque queria uma chance como atriz, mas ele disse que ator de teatro infantil não ganha pix", afirma Anely.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)