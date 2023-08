Terra e Paixão: Antônio abre o jogo e revela para Irene quem será seu sucessor

Antônio (Tony Ramos) pega todos de surpresa ao revelar que Petra (Debora Ozório) não será sua sucessora nos negócios da família. Em "Terra e Paixão", o fazendeiro fica preocupado com a instabilidade da agrônoma e muda o futuro dos La Selva ao anuncia que Caio (Cauã Reymond) assumirá a empresa.

VEJA MAIS

Durante um jantar com Irene (Gloria Pires), os filhos e o genro, Luigi (Rainer Cadete), o amante de Berenice (Thati Lopes) fica incomodado com uma crise de ciúmes da caçula em relação ao italiano e Anely (Tatá Werneck).

"E você ainda fala em fazer dela a minha sucessora?", questiona o fazendeiro. "Antonio, Petra está melhorando. Ela já esteve pior. Tem que ter paciência com ela", diz Irene.

A forma como a filha trata o assunto é vista como algo infantil pelo milionário, que decide tomar uma decisão capaz de frustrar os planos de Irene, que tem feito de tudo para que a agrônoma fosse a escolhida.

Ao ouvir o marido afirmar que Petra jamais seria capaz de levar a empresa à frente, a vilã sugere que ele conte com Luigi para ajudar a garota, mas Antônio descarta a opção por não considerar o italiano como membro da família.

"Vou ter que me contentar com o Caio mesmo. O Caio é o meu sucessor. E para mim chega também. Com essa bagunça, perdi o apetite", informa o milionário.

*(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)