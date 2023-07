Terra e Paixão: Caio faz descoberta sobre morte de Daniel; saiba qual

Em "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond) está desconfiado que talvez a morte de Daniel (Johnny Massaro) não tenha sido acidental. Após receber ajuda de Ademir (Charles Fricks), o produtor rural começou a investigar a tragédia com o irmão e se deu conta de que ele era o verdadeiro alvo, no dia em que o advogado sofreu o "acidente".

O tio do rapaz recebe a ligação da mulher de Ernesto (Eucir de Souza), mecânico responsável pelos carros da família La Selva e quem mexeu no automóvel de Daniel antes do acidente. Na chamada, a esposa do funcionário avisa Ademir que precisa encontrá-lo para contar a verdade e ele vai ao local combinado, onde é alvo de tiros.

O irmão de Antônio (Tony Ramos) consegue escapar e vai para o hospital, com ferimentos leves após fugir do ponto de encontro marcado com a esposa de Ernesto. Caio fica sabendo do que houve com o tio e vai até a unidade de saúde, onde, durante a conversa, percebe o que realmente aconteceu com Daniel.

"Caio, não foi coincidência. Tentaram matar você e agora quase acabaram comigo. Isso é prova mais que suficiente de que a morte de Daniel não foi acidental. Foi morte encomendada", revela Ademir.

"O alvo dessa morte era eu, tio. O carro que o meu irmão estava usando, quem mais dirigia era eu! Mataram o meu irmão, mas o alvo era eu!", percebe Caio.

