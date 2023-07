Terra e Paixão: Ana Castela participa de capítulo da novela e faz dancinha nos bastidores

Nesta sexta-feira (28), a novela Terra e Paixão se prepara para receber uma convidada especial. A cantora de Ana Castela fará estreia na atuação em uma participação empolgante e cheia de música.

Uma das cantoras de maior sucesso da atualidade será a atração principal de um show no famoso Bar da Cândida, na cidade cenográfica da novela. Esse evento reunirá praticamente todo o elenco da trama, prometendo uma noite de emoções e reviravoltas.

Em entrevista no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Ana compartilhou sua ansiedade e empolgação com essa nova experiência na novela. Ela também teve momentos divertidos nos bastidores, até Tatá Werneck apareceu dançando a música 'Pipoco'.

Saiba como será a participação de Ana Castela

A participação de Ana Castela em Terra e Paixão promete ser marcante, pois seu show será o cenário de uma discussão intensa Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa). O motivo da tensão será João, filho de Aline (Barbara Reis).

Ao chegar no Bar da Cândida, Caio logo avista Aline e tenta se aproximar, elogiando sua beleza. Porém, Graça logo percebe o interesse de Caio e o convida para mudar de lugar e assistir ao show ao seu lado. Ao chamar Aline, quem responde é Jonatas, o que já desperta o ciúme de Caio.

Quando o filho de Aline, João, reclama que não consegue enxergar o show, Jonatas o coloca nos ombros, intensificando a tensão entre ele e Caio, que fica com ciúmes.

Graça, observando a situação, questiona se eles estão dispostos a estragar a noite brigando por causa do garoto. Aline vê a movimentação e decide levar João para longe dos dois, na tentativa de amenizar a situação.

