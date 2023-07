Terra e Paixão: Gentil e Antônio discutem por causa de Agatha

Em "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) foi parar atrás das grades após Gentil (Flávio Bauraqui) ter mandado colocar drogas nos caminhões do fazendeiro. Ao encontrar o pai de Jonatas (Paulo Lessa), os dois discutem e o assunto acaba girando em torno do passado de Agatha (Bianca Bin), primeira esposa do milionário, com Gentil.

Antônio confronta o pai de Jonatas e ele acaba assumindo que foi o responsável pelas drogas encontradas nas carretas da empresa e o pai de Caio (Cauã Reymond) acredita que a ideia de Gentil esteja relacionada com Agatha.

"Onde você estava com a cabeça? Claro, só pode ser ciúmes. Ciúmes porque a Agatha te deixou para se casar comigo", afirma Antônio. "Ciúmes? Ela não me deixou por te amar, mas pelo seu dinheiro", diz Gentil.

Sem acreditar nos ataques do rival, o amante de Berenice (Thati Lopes) deixa claro que Agatha nunca foi interesseira e fica chocado ao ouvir a resposta do inimigo. "O que você disse é só uma prova de que nunca conheceu a Agatha", desabafa o produtor rural.