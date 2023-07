Terra e Paixão: Berenice recria meme 'Attenzione, pickpocket!' em cena da novela; entenda

O novo meme da internet chegou à Nova Primavera na última terça-feira (26), em uma cena de Berenice (Thati Lopes) e Luigi (Rainer Cadete). Durante uma visita ao bar que era de Cândida (Susana Vieira), o rapaz fica irritado e acaba sendo provocado pela jovem, que grita "Attenzione, pickpocket", que em italiano significa "atenção aos batedores [de carteira]".

Berenice está ciente das verdadeiras intenções de Luigi com a família La Selva e não gosta do italiano trambiqueiro, pois acredita que ele roubou o seu colar, comprado de Gladys (Leona Cavalli). Após ser acusado enquanto está no bar, o noivo de Petra (Debora Ozório) diz que tudo não passa de fantasia da sobrinha de Cândida.

Em seguida, Berenice tenta irritar o italiano e pega o celular para fingir que está filmando Luigi. "Segura os anéis que o italiano está passando. 'Attenzione, pickpocket!"', grita a amante de Antônio (Tony Ramos).

