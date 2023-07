Terra e Paixão: quem é Hélio, personagem de Rafa Vitti na novela da TV Globo?

O enredo de "Terra e Paixão" acaba de ganhar um novo personagem, que pode causar uma reviravolta na vida de Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete). Interpretado por Rafa Vitti, o engenheiro Hélio chega à trama para trabalhar na cooperativa de Lucinda (Debora Falabella) e se acabará se apaixonando pela agrônoma.

VEJA MAIS

Ao chegar na cidade, o personagem de Vitti despertará o interesse de Petra, que está cada vez mais afastada de Luigi. A agrônoma se recusa a ter qualquer envolvimento sexual com o italiano por traumas do passado. Ao mesmo tempo em que se distancia da noiva por esse motivo, o rapaz passa a ter um caso com Anely (Tatá Werneck), que também terá a história ligada a Hélio.

Com Luigi cada vez mais envolvido com a camgirl, Hélio e Petra se aproximam e começam a desenvolver um sentimento amoroso um pelo outro. Com o engenheiro na vida dos La Selva, o destino de Luigi pode mudar completamente e ele corre o risco de perder a fortuna que planeja faturar ao se casar com a filha de Antônio (Tony Ramos).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)