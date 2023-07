Terra e Paixão: Anely e Luigi planejam roubar Petra

Na novela "Terra e Paixão", o italiano Luigi (Rainer Cadete) começou a se envolver com Anely (Tatá Werneck) às encondidas. A camgirl aconselha o amante a começar a roubar objetos valiosos, como as joias da noiva, para acumular uma grande quantia de dinheiro, caso a agrônoma desista do casamento quando se recuperar da dependência dos remédios.

Durante a conversa com o italiano, a irmã de Lucinda (Débora Falabella) recomenta que ele comece a ir acumulando bens da noiva, pois o casamento pode ser cancelado futuramente.

"Tem que fazer um pé-de-meia. Petra, sua mulher, vai sair da clínica, mais dia, menos dia. Sóbria. Será que depois desse processo de desintoxicação vai continuar te amando?", diz a personagem de Tatá Werneck.

Anely aproveita que Luigi está cedendo ao plano e relembra que, com o tratamento, a filha mais nova de Antônio (Tony Ramos) pode não ter mais interesse em Luigi e, que por isso, ele precisa tomar precaução e "se preparar" para o que vier.

Após convencer o amante a colocar o plano, a camgirl pede ao italiano comece a pegar as joias valiosas da garota, que, até o momento, está internada e não dará falta dos objetos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)