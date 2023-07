Terra e Paixão: Irene faz acordo com Kelvin para expulsar Berenice do bar

Na novela "Terra e Paixão", Irene (Gloria Pires) quer vingança contra Berenice (Thati Lopes), após saber do caso da garota com Antônio (Tony Ramos). Primeiro, ela deu ordens para Ramiro (Amaury Lorenzo) colocar uma cobra venenosa dentro do guarda-roupa da jovem. Agora, faz um acordo com Kelvin (Diego Martins) para expulsar a inimiga do bar de Cândida (Susana Vieira).

Irene procura Rodrigo (Maicon Rodrigues) e descobre que Cândida deixou uma carta antes de morrer, na qual listava suas vontades, entre elas, quem deveria seguir administrando o bar.

Assim que sabe da novidade, a esposa de Antônio deduz que o documento desaparecido tenha sido roubado por Kelvin e faz uma proposta ao amigo de Ramiro. Irene garante ao rapaz que, se entregar o documento, ele continuará no emprego. Caso contrario, ela fará algo contra ele.

Kelvin percebe que a mãe de Petra (Debora Ozório) fala sério e entrega a carta, que logo é levada para Rodrigo. O advogado passa o documento para Luana (Valéria Barcellos) e orienta que a moça entre com um processo para reaver o bar.

No outro dia, Rodrigo e um oficial de Justiça aparecem no estabelecimento com uma intimação para Berenice em mãos. "É uma ordem de despejo. Está aqui ilegalmente. Se não sair por bem, será pela polícia", avisa o advogado.