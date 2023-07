Repórter do Mais Você Ivo Madoglio diz que não houve "climão" com Glória Pires

O repórter Ivo Madoglio, do programa Mais Você (Globo), negou qualquer "climão" com Gloria Pires na manhã de hoje (17), ao abordar a atriz durante o intervalo de uma cena da novela das 9, "Terra e Paixão". O repórter interrompeu um pequeno intervalo do momento em que os atores estavam gravando.

Segundo ele, tudo não passou de um mal-entendido. "Não teve climão algum. Eu e Gloria somos amigos, ela é uma ótima pessoa e transpira gentileza. Ela falou em tom de brincadeira, o clima estava ótimo no estúdio", disse ao portal Quem.

Ivo Madoglio ainda enalteceu outros momentos em que entrevistou Gloria Pires. Ele comentou sobre uma publicação no Instagram que fez na semana passada.

"Um dia memorável como profissional, fã e telespectador. Afinal, não é todo dia que a gente pode se dar ao luxo de ficar assistindo de pertinho a atuação de Gloria Pires Eu cresci assistindo essa atriz que nos encanta e emociona nas telinhas e telonas. Que sorte a minha poder vivenciar momentos como este", escreveu na legenda.