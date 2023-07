Terra e Paixão: Caio se emociona ao descobrir que Agatha pode estar viva

Na novela "Terra e Paixão", a vida de Caio (Cauã Reymond) pode ter uma reviravolta após ele descobrir que há uma chance da mãe, Agatha (Bianca Bin), estar viva. Desde que soube que o caixão da mulher estava vazio e que o atestado de óbito desapareceu, o filho de Antônio (Tony Ramos) quer investigar até descobrir a verdade.

VEJA MAIS

Para entender melhor a história que descobriu, o amigo de Angelina (Inez Viana) procura Marino (Leandro Lima) e fica chocado com o que ouve do delegado. "Se não tem corpo, nem atestado de óbito, é porque ela pode estar viva", diz ele.

Como sempre foi culpado pela morte da mãe, que, segundo Antônio, morreu durante o parto do rapaz, Caio fica emocionado com a suposta chance de Agatha estar viva. Durante a conversa, o delegado ressalta ao filho mais velho dos La Selva que há sim um mistério no passado da família.

"Se minha mãe pode estar viva, eu movo mundos e fundos para encontrar ela", responde Caio, emocionado.