Coletivo de Belém comemora um ano de resistência com atividades e show gratuito; veja a programação

Nas periferias de Belém, um movimento cultural ganha força, poesia e vida. O coletivo Sarau em Movimento completa um ano de trajetória neste mês de maio, e, para comemorar a data, vai realizar uma série de programações especiais no fim de semana. No sábado (18/5), ocorrerá o lançamento do livreto “Corpo Poético em Movimento”, contemplado pelo edital Livro e Leitura - LPG da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), que reúne poesias coletivas e foi confeccionado artesanalmente com material reciclável. Marcado para iniciar às 18h, o evento com entrada gratuita ocorrerá no Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará (Cedempa), no bairro da Cremação, na capital paraense. O poeta baiano Giovane Sobrevivente estará presente. Haverá também uma apresentação musical da Banda Fogoyó.

Já no domingo (19\5) , a travessa Soledade, 68, no bairro Buraco Fundo, no Distrito de Icoaraci, receberá um dia inteiro de atividades para todas as idades. O Sarau em Movimento se une a outros coletivos periféricos apoiados pela Fundação Abrinq para proporcionar momentos de brincadeira, grafites e oficinas de artes para a população. Oficina de livretos e freestyle também serão oferecidos ao público.

Segundo Vanessa Fogoyó, uma das idealizadoras do projeto, a programação foi pensada com muito carinho. “É a nossa segunda vez na comunidade e estamos na expectativa deles nos receberem novamente. Queremos apresentar o nosso melhor espetáculo”, declarou.

Além das atividades, o dia também contará com programações culturais. Nic Dias, os Falsos do Carimbó e a Banda Fogoyó irão se apresentar para os presentes. Também haverá o lançamento do livro “Melanina”, escrito pelo autor baiano Giovane Sobrevivente, às 18h, no mesmo endereço.

Escritor baiano Giovane Sobrevivente (Divulgação)

“O evento terá microfone aberto para intervenções poéticas da comunidade, o lançamento de um documentário que registra um ano de trajetória do SM, pocket shows, apresentação do DJ Feio e muito mais”, acrescentou a idealizadora.

Ações transformam a comunidade

Vanessa contou que o projeto nasceu da urgência de representatividade poética que transcende as palavras e alcança as realidades periféricas antes mesmo das adversidades. Idealizado pelos artistas e arte-educadores Fogoyó, Edson X, Zak Araumak e Yuri Verbo, o coletivo é comprometido com a transformação social e promove a educação, literatura, hip-hop e arte dentro dos bairros.

Entre as atividades desenvolvida com o apoio da Fundação Abrinq, por meio do edital Coletivos, estão apresentações musicais, rap, brincadeiras, oficinas de bolha de sabão, contações de histórias, teatro, cinema e canto coral. Tudo isso destinado às crianças e adolescentes.

As ações são feitas de forma itinerante mensalmente, chegando a bairros periféricos, quilombos e comunidades ribeirinhas. Para a multi artista e integrante do sarau Bia Parawa, o coletivo é sinônimo de força e união em prol dos sabores populares contra as desigualdade sociais.

“O sarau é o movimento que surge com vontade de abrir a porta da cultura e deixar ela entrar com as músicas, com as risadas, as múltiplas artes e o brilho no olhar que a criançada contagia, desmistificando o olhar violento que muitas vezes é posto sobre as periferias”, afirmou.

Para Vanessa, comemorar um ano de movimento é muito emocionante. Ao longo do último ano, ela relembrou que o coletivo passou por muitos altos e baixos, mas se fortaleceu por meio amizade e o forte vínculo, além da vontade de fazer a mudança na sociedade.

“Nós passamos a entender o quanto é importante essas ações dentro da periferia em pode cuidar dos nossos e saber que a arte em vida está ali dentro daquele espaço, se desenvolvendo em um movimento de resistência e luta”, declarou.

SERVIÇO

Lançamento do livro ‘Corpo Poético em Movimento’

Data: sábado, 18 de maio;

Horário: a partir das 18h;

Local: no Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa);

Entrada gratuita.

Data: domingo, 19 de maio;

Horário: a partir das 10h;

Local: na travessa Soledade, 68, no bairro Buraco Fundo, no Distrito de Icoaraci, em Belém;

Entrada gratuita.

Lançamento do livro ‘Melanina’ do poeta Giovane Sobrevivente

Data: domingo, 19 de maio;

Horário: às 18h;

Local: na travessa Soledade, 68, no bairro Buraco Fundo, no Distrito de Icoaraci, em Belém;

Entrada gratuita.