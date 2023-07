Terra e Paixão: após pegar os remédios de Petra, Irene tenta matar Aline envenenada

Em "Terra e Paixão", Irene (Gloria Pires) tenta de todas as formas tirar Aline (Bárbara Reis) do caminho de Antônio (Tony Ramos). Decidida a acabar com os planos da professora para continuar comandando a fazenda dela, a mãe de Petra (Debora Ozório) cria uma armadilha para atrair a inimiga e assim envenená-la.

No passado, a vilã e a amiga de Caio (Cauã Reymond) firmaram um acordo: Aline jamais se envolveria com o rapaz e Irene tentaria descobrir por que Antônio é obcecado por suas pequenas terras.

Para atrair a mãe de João (Matheus Assis), Irene procura a produtora rural e avisa ter descoberto o motivo por trás dos meses de perseguição do poderoso produtor rural.

A mãe de Petra nunca chegou a levar o acordo a sério, mas propõe um brinde para celebrar a "conquista" ao lado da "amiga". "Já sei, sim, de tudo. Traga as taças, vamos comemorar. Eu vou te contar o que sei", mente ela.

Sem revelar o verdadeiro motivo, a vilã diz que o marido mandou um profissional medir as terras para propor um acordo com a produtora rural e aconselha Aline a pedir outra fazenda com o dobro do tamanho da que ela mora atualmente.

Aline recebe um chamado da mãe durante a conversa, deixando Irene sozinha na sala. Aproveitando a oportunidade, a esposa de Antônio retira um envelope com remédios da filha e coloca na bebida da inimiga, na tentativa de matar a moça envenenada.

