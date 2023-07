O que aconteceu com a mãe do Caio em 'Terra e Paixão'? Entenda a história de Agatha na novela

A história de Agatha (Bianca Bin), em "Terra e Paixão", pode ser diferente do que Caio (Cauã Reymond) ouviu durante a vida toda por Antônio (Tony Ramos). Na trama, o fazendeiro o culpa pela morte da moça. Recentemente, o amigo de Aline (Bárbara Reis) descobriu que sua mãe pode estar viva e quer investigar o paradeiro dela.

O que aconteceu com Agatha?

Agatha foi a primeira mulher do poderoso fazendeiro de Nova Primavera e, com ele, teve Caio, o filho mais velho da família La Selva. Em "Terra e Paixão", há um mistério envolvendo a moça, que teria morrido logo após dar à luz a Caio, mas seu corpo não foi encontrado no caixão e o atestado de óbito está desaparecido.

No passado, a mãe de Caio teve um caso com Gentil (Flávio Bauraqui) e também é a verdadeira mãe de Jonatas (Paulo Lessa). Ao descobrir a traição da esposa, o fazendeiro a ameaçou, o que pode ter motivado Agatha a forjar sua própria morte.

