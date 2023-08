Em que ano é a novela Amor Perfeito? Conheça o período em que se passa a trama

A história do pequeno Marcelino em busca de sua mãe ganhou os lares brasileiros, sendo um dos maiores sucessos da Rede Globo por conta da comovente história cheia de drama, mistério, humor e, claro, muito romance.

Uma das características mais marcantes são os detalhes e caracterização do cenário e dos personagens, que remetem às “novelas de época”. Mas, em que ano se passa a história de Amor Perfeito? Confira:

O enredo se passa na fictícia cidade de São Jacinto, localizada no interior de Minas Gerais, próximo da divisa com a Bahia, situada entre as décadas 1930 e 1940.

Especificamente, o tempo da novela ocorre no ano de 1934, quando apresentam-se os eventos da gravidez e prisão de Marê. Com isso, a trama dá um salto temporal, cujos eventos posteriores se passam no ano de 1942, sendo estes apresentados até então.

Entenda a trama inicial da novela Amor Perfeito

Marcelino foi acolhido desde os primeiros dias de vida pelos religiosos da Irmandade São Jacinto dos Clérigos desde que era um bebê. Aos oito anos de idade, sonha em conhecer a sua mãe, a jovem Maria Elisa, a Marê, que viu a felicidade ser destruída por Gilda, após ser acusada injustamente pela morte do pai, ser presa e ainda perder o filho.

Criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara e escrita por Elísio Lopes Jr, a obra é inspirada no romance Marcelino Pão e Vinho, publicada no começo dos anos 50.

