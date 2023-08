Ex-ator mirim de 'O ano em que meus pais saíram de férias' estreia na TV em 'Fuzuê'

Michel Joelsas derrotou quase dois mil candidatos para estrear no cinema. Agora, 18 anos depois, não teve tantos obstáculos assim ao ser escalado para "Fuzuê". Ator revelação ao protagonizar "O ano em que meus pais saíram de férias", agora fará sua primeira novela na Globo.

Aos 28 anos, ele vai interpretar Francisco, caçula da família Braga e Silva, capitaneada pelo personagem de Edson Celulari. O rapaz é alto astral, leva a vida com leveza, se envolve em um romance com uma rainha de bateria, mas mesmo assim entra numa disputa com os irmãos para ficar à frente dos negócios da loja que dá nome à próxima trama das 19h.

Até fazer sua primeira novela, Joelsas abasteceu o currículo com a sétima arte. Além do filme protagonizado por ele, outro grande destaque da sua carreira foi o personagem Fabinho, de "Que horas ela volta?", filme premiado internacionalmente. Regina Casé, que vivia a protagonista, reencontrou o ator oito anos depois e fez questão de registrar o momento, compartilhando com seus seguidores o quanto "Fabinho" tinha crescido.