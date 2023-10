Mulheres Apaixonadas: O que acontece com Cláudio no final da novela?

No ar em "Mulheres Apaixonadas", Erik Marmo faz par romântico com Carolina Dieckmann, interpretando Cláudio e Edwiges, dois jovens que vivem um relacionamento conturbado entre os diversos da trama.

Ao longo da novela, Cláudio se envolve com Gracinha (Carol Castro) durante uma crise no namoro com Edwiges, que decide esperar até o casamento para ter relações com o namorado. Cláudio continua tendo um caso com Gracinha, que engravida dele no próximo ao fim capítulo.

Gracinha foi uma das personagens mais odiadas e rejeitadas pelo público. “É uma viagem no tempo! Eu não tinha muita noção na época do quanto a Gracinha foi um 'acontecimento'. Eu lembro de ser xingada e de muita gente me reconhecendo nas ruas”, disse Carol Castro 20 anos após a transmissão original.

A gravidez de Gracinha gera debate sobre o nascimento da criança e, surpreendentemente, Edwiges dá uma segunda chance para Cláudio e apoia a chegada do bebê. No final, o casal supera os obstáculos e se casam no capítulo 181. Gracinha dá à luz uma menina.

Edwiges e Cláudio são abençoados no casamento e seguem para a lua de mel em Nova York.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)