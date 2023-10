Terra e Paixão: Irene aconselha Graça a contar a verdade sobre 'Danielzinho'

Lucinda (Débora Falabella) pressionou Marino (Leandro Lima) para falar a verdade sobre Graça (Agatha Moreira) e descobriu que o segredo envolvendo a dona da butique é que "Danielzinho" é filho do delegado. Com a nova informação, a gerente da cooperativa procura a filha de Gladys (Leona Cavalli) para informar que está por dentro do assunto e oferece ajuda para resolver a situação.

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", a ex de Andrade (Ângelo Antônio) procura a jovem e orienta Graça a contar à família La Selva, mas promete não revelar o segredo para ninguém. O que as duas nem imaginam é que Angelina (Inez Viana) está atrás da porta e ouve toda a conversa, chocada com o que acabou de descobrir.

Graça fica surpresa ao se dar conta que Marino quebrou a promessa feita no passado e pede que Lucinda guarde o segredo, já que a verdadeira história vindo à tona faria com que a dona da butique e o bebê perdessem a fortuna da família de Daniel (Johnny Massaro).

"Não tenho nada que ver com a sua vida e jamais revelaria um segredo seu. Eu só estou aqui, porque comecei um relacionamento com o Marino e a sua história acaba afetando a minha história também", diz Lucinda.

A mãe de Cristian (Felipe Melquiades) deixa claro que precisou pressionar para o namorado revelar detalhes da relação com Graça. Em meio à conversa, Lucinda diz que a melhor saída é revelar logo a verdade, caso contrário, "Danielzinho" pode descobrir futuramente que foi usado e se revoltar contra a mãe.

"O problema é que a verdade sempre acaba aparecendo, Graça. Será que não é melhor você mesma desmanchar esse nó, antes que isso aconteça?", questiona Lucinda.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)