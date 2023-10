Quem canta a música 'Cavalgada', tema de Lucinda e Marino na novela 'Terra e Paixão'?

Os personagens Marino e Lucinda, interpretados por Leandro Lima e Débora Falabella, estão na lista dos mais queridos entre os telespectadores, que vibraram quando os dois finalmente deram o primeiro beijo. Na novela "Terra e Paixão", as cenas do casal são embaladas pela música "Cavalgada", regravada na voz da cantora Simone Mendes.

VEJA MAIS

A música original foi gravada por Roberto Carlos, nos anos 70 e embalou, na voz da cantora sertaneja, a primeira noite em que o delegado e a gerente da cooperativa passaram juntos.

Tanto a cena quanto a versão de Simone Mendes foram muito comentadas pelos internautas. No X, muitos fãs da novela elogiaram a "química" entre a dupla e a voz da sertaneja.

Confira a versão de "Cavalgada" por Simone Mendes:

Qual a história de "Terra e Paixão"?

A novela das 21h da TV Globo é ambientada no Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia chamada Nova Primavera. Walcyr Carrasco aborda no enredo do folhetim o universo rural, com as plantações e as tecnologias utilizadas atualmente nas fazendas e contou ter se inspirado na história da própria família para construir o roteiro central.

Repleto de histórias de amor, esperança e ambição, o folhetim apresentará a vida de Aline (Bárbara Reis), professora que fica viúva e é cobiçada pelos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Após a morte do companheiro, a protagonista decide assumir os negócios deixados por ele e trabalha como produtora agrícola. Na nova vida, ela passará a ter problemas ao ver as terras deixadas pelo marido serem cobiçadas pelo ambicioso Antônio (Tony Ramos), pai dos dois irmãos.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)