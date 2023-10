Rafa Vitti leva web à loucura ao aparecer de toalha em cena de Terra e Paixão

O ator Rafa Vitti tem se dedicado a praticar atividade física e compartilhar sua rotina de treinos no Instagram. O resultado da academia levou os espectadores à loucura após o artista aparecer em uma cena da novela “Amor e Paixão” somente de toalha. Confira:

Na cena, o ator sai do banho de toalha e flagra Graciara (Natália Dal Molin) seminua na cama por causa de uma armação de Irene, personagem de Glória Pires. Os internautas vibraram com o tanquinho de Vitti e elogiando o shape do marido de Tata Werneck.