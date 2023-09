Tatá Werneck sobre relacionamento aberto: 'Deus me livre! Prefiro fechado'

Tatá Werneck, de 40 anos, conhecida por seu humor afiado e pela sinceridade, fez uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs e abriu o jogo sobre seu relacionamento com Rafa Vitti, de 27 anos. Ela falou sobre ciúmes, sexo e relacionamento aberto.

Em meio às perguntas de seus seguidores, Tatá revelou que o relacionamento aberto está "fora de cogitação". "Deus me livre! Não tem a menor condição. Tenho amigas que têm que são muito felizes, mas prefiro ter relacionamento fechado onde eu abro e ele não sabe, e ele abre e ele não sabe", brincou.

Atualmente, Tatá e Rafa estão atuando juntos na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, e quando questionada sobre sentir ciúmes das cenas românticas do marido com a atriz Debora Ozório, a apresentadora respondeu descontraída: "Não só não sinto ciúmes como outro dia assisti. Percorri toda a gengiva e ali foi".

A brincadeira continuou quando Tatá respondeu uma seguidora que perguntou se "é melhor um homem que beija bem e transa mal, ou transa bem e beija mal". "Não sei o que é isso. Sou casada com Rafa Vitti. Vou marcar ele. Na verdade, quero que ele pegue um negócio pra mim lá em baixo", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante,editora web de OLiberal.com)