Quem é o terceiro filho de Agatha em Terra e Paixão?

Hélio (Rafa Vitti) chegou em Nova Primavera e logo conquistou o coração de Petra (Debora Ozório), com seu jeito tranquilo e acolhedor. Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", os moradores da cidade descobrirão que, na verdade, o engenheiro é um vilão e planeja, ao lado de Agatha (Eliane Giardini), roubar a fortuna da família La Selva.

Além de cúmplice, o engenheiro também é filho da ex-garçonete, fruto da relação dela com Evandro (Rafael Cardoso), o médico responsável pelo parto de Caio (Cauã Reymond) e com quem Agatha fugiu no passado.

A primeira a desconfiar da dupla é Petra, que observa acidentalmente uma conversa entre a mãe e o filho e estranha a proximidade entre eles. Até então, a garota não fazia ideia de que o ex-namorado conhecia a mãe de Caio.