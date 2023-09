Terra e Paixão: Petra e Luigi abrem o jogo e confessam sentimentos por Hélio e Anely

O casal Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) resolve ter uma conversa sincera sobre a relação. Em "Terra e Paixão", o italiano está apaixonado Anely (Tatá Werneck) e a agrônoma por Hélio (Rafa Vitti), engenheiro recém-chegado em Nova Primavera. Agora, com a confissão de ambos, eles decidem colocar um ponto final na história, mas Irene (Gloria Pires) não aceita.

A caçula dos La Selva começa a notar uma mudança no comportamento do marido e o chama para ter uma conversa esclarecedora.

"Luigi, não precisa negar. Eu sei que você é apaixonado pela Anely. Sei também o quanto deve ser difícil continuar convivendo comigo. A minha doença, o meu comportamento, eles afastam as pessoas", começa Petra.

Em seguida, a agrônoma confessa que também está gostando de outro homem e Luigi confessa seu amor pela camgirl. Além de confessar seu amor, o italiano faz questão de deixar claro que a relação com a personagem de Tatá Werneck não tem a ver com a dependência de Petra com os remédios.

Achando que decepcionou a irmã de Caio (Cauã Reymond), Luigi começa a pedir perdão, mas Petra o interrompe e logo também pede desculpas. "Pode ser clichê, mas com ele eu me sinto segura para falar sobre tudo, para ser verdadeira, ser eu mesma. Desculpa por ter escondido isso de você", pede a jovem.